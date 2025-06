ORATORIO – Svelando la Thailandia Autentica attraverso la Fotografia di Eleonora Falso

Presentazione della mostra: ORATORIO alla Galleria Niji InGalleria di Roma

Roma, 4 giugno 2025

La Galleria Niji InGalleria di Roma annuncia con entusiasmo la mostra personale di Eleonora Falso, intitolata ORATORIO, in programma dal 7 al 28 giugno 2025. Organizzata e curata da Alessia Locatelli, l’esposizione include una selezione di circa 25 fotografie fine art, opere tessili e un’installazione multimediale che integra suoni e immagini, offrendo al pubblico un’immersione totale nei colori e nei ritmi della Thailandia.

“Attraverso le mie immagini raccolgo frammenti di vita silenziosa” — Eleonora Falso

“Attraverso le mie immagini raccolgo frammenti di vita silenziosa: ogni scatto è un piccolo racconto, un ricordo che non pretende di essere esposto”

Concetto della mostra: reportage emozionale, comunità thailandesi, luce e colore

ORATORIO nasce dall’esigenza di riportare alla luce la gioia e la spontaneità delle comunità thailandesi. Durante il suo viaggio, Eleonora ha viaggiato a bordo di mezzi tradizionali, creando un tessuto narrativo in cui luce naturale, toni vividi e paesaggi rigogliosi si combinano in un inno alla vita autentica. Le 25 stampe fine art selezionate dialogano con tessuti artigianali, mentre l’installazione sonora e visiva trasforma la galleria in un luogo di scoperta e di riflessione.

Scene di vita quotidiana: villaggi nella giungla, mercati e tradizioni locali

Nei villaggi immersi nella giungla, le persone vivono in sintonia con la natura, ancora lontani dall’influenza delle metropoli. I colori sgargianti degli abiti tradizionali, gli animali liberi e i mercati animati si fondono nel racconto fotografico di Eleonora Falso, che restituisce la semplicità quotidiana con straordinaria affettività.

Come evidenzia la curatrice Alessia Locatelli:

“Il percorso espositivo trasforma la Galleria Niji InGalleria in uno spazio di scoperta emotiva, dove ogni fotografia è un invito a entrare in sintonia con universi lontani ma intensamente umani. Eleonora non si limita a cogliere l’attimo: costruisce un filo narrativo che unisce chi guarda e chi è ritratto, rivelando la poesia insita nei gesti più umili.”

Allestimento multisensoriale: installazione audio-visiva, paesaggio sonoro immersivo

Durante l’inaugurazione e per tutta la durata dell’evento, i visitatori potranno indossare cuffie per immergersi in un paesaggio sonoro originale, confezionato a partire da registrazioni sul campo realizzate in Thailandia e poi elaborate per rievo­care un’esperienza avvolgente. L’installazione multimediale unisce proiezioni, tessuti e suoni per ricreare un’atmosfera evocativa.

La componente audio è curata da Grazia Lucia Politi (info@sound-healing.it).

Dettagli utili: date, orari, ingresso gratuito e contatti

Periodo di apertura: 7 giugno – 28 giugno 2025

Luogo: Galleria Niji InGalleria, Via XX Settembre 10, 00187 Roma

Orari di visita: Lunedì – Venerdì: 10:00 – 19:00 Sabato: 11:00 – 18:00 Domenica: chiuso

Ingresso: gratuito

Profilo dell’artista: Eleonora Falso, fotografa di reportage e visual storyteller

Eleonora Falso è una fotografa indipendente e visual storyteller, specializzata in reportage e fotogiornalismo. Fin dai primi anni di attività, la sua passione per l’immagine si è approfondita grazie agli studi allo IED di Milano, dove ha affinato un approccio sensibile e consapevole alla fotografia. Predilige scatti spontanei e non posati, utilizzando sempre la luce naturale per catturare autenticità e emozione.

Il suo stile unisce realismo e sospensione poetica, dando vita a scene che invitano lo spettatore a riflettere. Nei suoi ritratti e nei reportage, la luce diventa soggetto narrativo e la capacità di cogliere espressioni sincere è al centro della sua poetica. Eleonora ha collaborato con diverse testate giornalistiche di rilievo in Italia, portando nei suoi progetti una visione unica che coniuga rigore documentaristico e poesia istantanea.