Fiumicino, il 27 maggio un convegno per rilanciare la marineria e il futuro del mare

Istituzioni, pescatori e scuole a confronto per affrontare le sfide del settore ittico

Si svolgerà martedì 27 maggio 2025 il convegno “Marineria di Fiumicino: progetti e opportunità di sviluppo”, promosso dall’associazione AlfaComunicazione APS in collaborazione con il magazine fornelliditalia.it, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Fiumicino. L’evento si terrà dalle 11:00 alle 13:30 presso l’Aula consiliare del Comune e rappresenta un importante momento di confronto tra istituzioni regionali e comunali, operatori della marineria locale, esponenti del mondo scolastico e associazioni del territorio.

L’iniziativa nasce con l’intento di dare voce a chi vive ogni giorno il mare, aprendo un dibattito pubblico sulle sfide che investono il settore della pesca e del comparto marittimo del litorale laziale. Al centro del convegno vi è la volontà di costruire un tavolo di lavoro permanente che metta in dialogo diretto gli attori del territorio, promuovendo un approccio condiviso e strategico per il futuro del settore.

Un confronto aperto su normative, sostenibilità e diritti delle flotte locali

Durante il convegno verranno affrontate questioni cruciali che riguardano il presente e il futuro della marineria italiana. Tra queste, la proposta europea che incentiva unicamente la rottamazione del parco barche, escludendo qualsiasi forma di sostegno per l’ammodernamento o l’acquisto di nuove imbarcazioni. Si tratta di una misura che, secondo gli organizzatori, rischia di mettere fuori mercato le flotte locali, già provate da anni di difficoltà economiche e logistiche.

Altro tema centrale sarà la necessità di introdurre un divieto totale di pesca entro le tre miglia dalla costa. Una scelta che punta a diventare una misura strutturale per la tutela degli ecosistemi marini e delle aree di riproduzione di pesci, molluschi e altre specie, sempre più minacciate dai cambiamenti climatici e dalla pesca intensiva. Il convegno accenderà i riflettori anche sulla scarsa efficacia del sistema normativo europeo, che impiega spesso oltre un decennio per approvare regolamenti, rendendoli superati e in alcuni casi addirittura dannosi al momento della loro applicazione.

Il mare come risorsa da proteggere e valorizzare

Accanto alle grandi tematiche normative e strutturali, l’incontro affronterà anche problematiche concrete e quotidiane che colpiscono i lavoratori del mare. Il costo del carburante, il fermo pesca – solo parzialmente risolto – e la gestione dei rifiuti in mare saranno parte integrante del dibattito. Tutti elementi che influiscono direttamente sulla sostenibilità economica e ambientale del settore ittico.

Al termine dell’incontro sarà offerta una degustazione di prodotti locali, grazie alla collaborazione con Officina Alimentare. Un momento di valorizzazione della filiera corta e della cultura gastronomica legata al mare, in grado di raccontare attraverso il gusto il profondo legame tra la marineria e il territorio.

Un’occasione per costruire insieme una visione condivisa del futuro marittimo

L’appuntamento è per martedì 27 maggio 2025 presso la Sala Consiliare del Comune di Fiumicino. Parteciperanno numerosi rappresentanti delle istituzioni regionali e locali, esperti del mondo accademico e nutrizionale, associazioni e attori del mondo della pesca. Sarà un’occasione unica per promuovere una riflessione seria e concreta su come restituire centralità, dignità e futuro a uno dei settori più identitari del territorio costiero del Lazio.