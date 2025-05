Alla Sagra delle Fragole 2025 di Nemi arrivano Umberto Guidoni, Mario Tozzi e Claudia Conte per il centenario

La Sagra delle Fragole 2025 celebra cento anni di storia a Nemi, tra ospiti d’eccezione, cultura ambientale, degustazioni, spettacoli e una nuova visione del territorio.

Il 1 e 2 giugno 2025, il borgo di Nemi rende omaggio alla Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, che compie 100 anni. Un’edizione che va oltre la festa: è una testimonianza di identità collettiva, un intreccio tra agricoltura, cultura e sostenibilità, pensato per rinnovare il legame con la terra.

Un messaggio dalla scienza alla comunità

Tra i protagonisti dell’edizione del centenario: Umberto Guidoni, che invierà un videomessaggio sul nostro pianeta visto dallo spazio; Mario Tozzi, che offrirà un incontro pubblico su ambiente e biodiversità; Claudia Conte, madrina della manifestazione, che accompagnerà il pubblico con riflessioni culturali sulla sostenibilità e sull’identità territoriale.

La voce di Nemi per un futuro più consapevole

“Questa Sagra racconta chi siamo e dove vogliamo andare” – dichiara il sindaco Alberto Bertucci, sottolineando il valore della manifestazione come strumento di coesione, ma anche come motore di rinnovamento. Il centenario è occasione per riscoprire le radici contadine, ma anche per guardare con coraggio alle sfide ambientali di oggi.

Esperienze da gustare tra innovazione e tradizione

Nel cuore del borgo nascerà una nuova area tematica accanto alla Terrazza degli Innamorati, dove i visitatori potranno assaporare il territorio nella sua forma più evoluta. Saranno presenti:

Boscomar , con il suo celebre fungo Quercetto e uno show cooking guidato dallo chef Alessandro Circiello

Fattoria La Frisona , con il primo gelato artigianale alla fragola di Nemi

Birrificio Podere 676 , che presenterà una birra agricola alla fragola creata in collaborazione con il Comune

Centrale del Latte , con uno stand dedicato alla educazione ambientale e alla sostenibilità alimentare

Agrinova , con esempi di coltivazioni idroponiche a basso consumo d’acqua

José Amici, con il suo affascinante vino subacqueo “Caligola – Abissi Lacustri”

Tra erbe, fragoline e nuovi simboli del gusto

Non mancheranno le novità. La birra Blanche Nemorensis, realizzata in edizione limitata, diventa un souvenir identitario della festa. Grande attesa anche per il nuovo GinCosta alla fragolina di bosco, arricchito da botaniche spontanee locali, un omaggio al Nemus Dianae e alla memoria mitica di Nemi.

Le fragole raccontano la memoria di un territorio

Simbolo indiscusso della festa, la fragola di Nemi sarà celebrata con la storica sfilata delle Fragolare, donne in costume tipico che attraverseranno il borgo accompagnate dal gruppo folkloristico Terra Nemorense. Come da tradizione, ci sarà anche la distribuzione gratuita delle fragole, tra degustazioni, folclore popolare e cultura enogastronomica locale.

Un programma ricco di emozioni e partecipazione

Domenica 1 giugno

ore 10:00 – Santa Messa

ore 11:00 – Inaugurazione Mostra dei Fiori

ore 11:30 – Sfilata delle Fragolare

ore 12:15 – Videomessaggio Umberto Guidoni

ore 12:30 – Saluti istituzionali

ore 15:30 – Spettacoli popolari

ore 16:30 – Seconda sfilata delle Fragolare

ore 18:30 – Premiazione delle Fragolare

ore 19:00 – Distribuzione gratuita delle fragole

ore 21:00 – Concerto e fuochi d’artificio

Lunedì 2 giugno