Musica, birra e natura: sabato 7 giugno la Festa del Podere 2025 conquista Fiumicino

Il 7 giugno 2025, a Fiumicino, va in scena la Festa del Podere: birra agricola, cucina locale, artigianato creativo e musica immersi nel verde del Podere 676. Evento gratuito per tutte le età.

Sabato 7 giugno 2025, dalle 12:00 all’01:00, il birrificio agricolo Podere 676 apre le porte a una giornata di festa immersa nella campagna romana, tra degustazioni, musica elettronica, mercatini artigianali e attività per bambini. Un appuntamento gratuito dedicato a chi vuole vivere il territorio in modo autentico e conviviale.

L’identità agricola si fa cultura condivisa

La Festa del Podere nasce per celebrare la connessione tra agricoltura, comunità e creatività, offrendo un’occasione per scoprire il valore della filiera corta, del lavoro manuale e del ritmo naturale. L’evento è ideato dal Podere 676, realtà agricola che unisce produzione di birra artigianale e attenzione per l’ambiente.

Dalla terra alla pinta: il gusto che nasce sul posto

Il cuore dell’evento è la birra agricola del Podere, prodotta con orzo coltivato nei campi della tenuta e materie prime locali. Ogni bicchiere racconta la storia di una produzione indipendente e sostenibile, radicata nel territorio.

Il food village offrirà piatti tipici del Lazio, preparati al momento con ingredienti freschi e stagionali. Sapori autentici, conviviali, perfetti da gustare all’aria aperta.

Oggetti che parlano di mani e territorio

Lungo i viali del podere, il mercato artigianale curato da EticArte A.P.S. darà spazio a creativi, artigiani e micro-produttori locali. Saranno presenti ceramiche artistiche, tessuti ecologici, gioielli handmade, saponi naturali e molto altro, in un percorso pensato per valorizzare la manualità consapevole e la bellezza sostenibile.

Note elettroniche tra alberi e tramonti

Dalle prime ore del pomeriggio e fino a notte fonda, i set di DJ Dibba e Luca Frere accompagneranno i presenti con una selezione di musica elettronica rilassata, ritmi lenti e vibrazioni ambient. Il prato si trasformerà in una pista sotto le stelle, dove la musica si fonde con il paesaggio e l’aria d’estate.

Un angolo verde dedicato ai più piccoli

L’evento include anche un’area progettata per i bambini, con giochi, laboratori creativi, attività ludico-educative e spazi pensati per il contatto con la natura. Un’opportunità per far vivere anche ai più piccoli una giornata serena e coinvolgente, immersi nel verde.

Info pratiche per chi vuole partecipare

La Festa del Podere si svolge presso il birrificio agricolo Podere 676, in via Antonio Casetti 30, Fiumicino (RM), a pochi minuti da Roma. La location è facilmente raggiungibile, dotata di ampi spazi e parcheggi.

L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione tramite la pagina Facebook ufficiale dell’evento: Festa del Podere – Evento Facebook.

Ulteriori aggiornamenti su programma, orari, menù e attività per bambini saranno pubblicati sui canali social del Podere.

Un’occasione per vivere la campagna in modo nuovo, dove la birra agricola, la musica, l’artigianato e il tempo condiviso diventano strumenti per costruire comunità e bellezza.