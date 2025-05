La Oratorio Cup 2024-2025: Un evento che celebra lo sport giovanile

Scopri le fasi finali della Oratorio Cup 2024-2025, il torneo giovanile organizzato dal CSI Roma. Partecipa alle emozionanti gare al Salaria Sport Village di Roma.

Il Salaria Sport Village di Roma ospiterà le finali della XXI edizione della Oratorio Cup dal 10 al 18 maggio 2025. Il torneo di calcio giovanile, organizzato dal CSI Roma (Centro Sportivo Italiano), vedrà la partecipazione di oltre 200 squadre e più di 2400 atleti, un’occasione che raccoglie giovani e famiglie in nome dello sport e dei valori educativi. Quest’anno, l’evento è dedicato alla memoria di Papa Francesco, grande sostenitore dello sport come strumento educativo.

La sfida sportiva: numeri da record per la XXI edizione

Con oltre 200 squadre e 2400 atleti provenienti dalle parrocchie e oratori di Roma, la Oratorio Cup 2024-2025 si prepara a superare ogni aspettativa. L’evento, che si terrà dal 10 al 18 maggio, coinvolgerà anche più di 3000 accompagnatori. La Oratorio Cup è molto più di una semplice competizione calcistica: è un momento di aggregazione che unisce famiglie, giovani e volontari sotto il segno di un forte impegno educativo. Il presidente del CSI Roma, Daniele Pasquini, sottolinea come il torneo rappresenti l’eredità del messaggio lanciato da Papa Francesco nel 2014, quando incontrò il CSI in Piazza San Pietro, spingendo per un’organizzazione sportiva coerente con i principi cristiani.

Oratorio Cup come modello educativo: formazione e sport insieme

Più che un torneo, la Oratorio Cup è un vero e proprio progetto educativo che coinvolge non solo i giovani atleti, ma anche gli educatori, gli allenatori e i dirigenti delle parrocchie. Con il supporto di percorsi formativi specifici, il CSI aiuta gli oratori a sviluppare una progettualità educativa che va ben oltre l’aspetto sportivo. Ogni anno il torneo dimostra come lo sport possa essere un potente strumento di formazione, promuovendo valori come collaborazione, rispetto e solidarietà.

La stagione 2024 ha visto la partecipazione di 2600 atleti, 450 educatori e l’organizzazione di 1400 partite, numeri che confermano l’importanza e l’impatto della manifestazione. L’iniziativa si impegna da oltre settant’anni nella promozione di uno sport educativo, capace di rispondere a bisogni sociali e culturali, specialmente tra i più giovani.

I partner dell’evento: Sostenitori fondamentali per il successo

Ogni anno, la Oratorio Cup non sarebbe possibile senza il supporto di partner come Unipol, Fondazione S.S. Lazio e Autoimport S.P.A., che contribuiscono in modo determinante alla realizzazione dell’evento. Grazie a questi sponsor, il torneo diventa non solo un’occasione di sport, ma anche di crescita personale e di comunità. La loro partecipazione è essenziale per garantire che la manifestazione sia accessibile e ben organizzata, creando un impatto positivo sul territorio.

Le finali: Un programma ricco di emozioni

Le finali della XXI edizione della Oratorio Cup si svolgeranno in tre giornate di gara, ciascuna con il suo programma di competizioni e premiazioni. Ecco i dettagli delle partite che decideranno i campioni delle diverse categorie:

Sabato 10 maggio 2025

Categoria U11 – 21 squadre

Inizio gare: 9.00 | Fine gare: 12.30 | Premiazioni: 12.30

Categoria U12 – 20 squadre

Inizio gare: 14.30 | Fine gare: 16.30 | Premiazioni: 16.30

Categoria U10 – 37 squadre

Inizio gare: 16.30 | Fine gare: 20.30 | Premiazioni: 18.30 e 20.30

Domenica 11 maggio 2025

Categoria U14 – 18 squadre

Inizio gare: 9.00 | Fine gare: 11.30 | Premiazioni: 11.30

Categoria U16 – 10 squadre

Inizio gare: 11.30 | Fine gare: 13.00 | Premiazioni: 13.00

Categoria U13 – 26 squadre

Inizio gare: 15.00 | Fine gare: 18.30 | Premiazioni: 18.30

Categoria U15 – 17 squadre

Inizio gare: 18.30 | Fine gare: 21.00 | Premiazioni: 21.00

Domenica 18 maggio 2025