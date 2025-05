Il boom del wellness tourism vale 1 trilione di dollari nel 2025

Turismo del benessere 2025: come BF Wellness apre la strada a un nuovo modello di SPA management

Roma, 6 maggio 2025 – Il turismo del benessere si prepara a superare la soglia dei 1.000 miliardi di dollari nel 2025, spinto da viaggiatori che cercano esperienze rigenerative, sostenibili e sempre più “active-oriented”. Secondo l’ultimo report di Precedence Research, il mercato globale passerà da 954 miliardi di dollari nel 2024 a 1.032 miliardi nel 2025, con un CAGR vicino all’8 % fino al 2034. Precedence Research In Europa, la quota vale quasi 300 miliardi e crescerà del 4,8 % annuo entro il 2030. Mordor Intelligence

Dal “workout holiday” al turismo rigenerativo: i trend che ridisegnano le SPA

Il 2025 segna il passaggio definitivo dalle tradizionali “vacanze relax” a formule incentrate su movimento, natura e community: le ricerche online di “workout holidays” sono salite del 50 % in un anno, mentre Forbes evidenzia il consolidarsi del turismo rigenerativo, dove l’esperienza benessere crea impatto positivo sui territori. Condé Nast TravelerForbes Italia Allo stesso tempo, le testate di settore sottolineano che il concetto di wellness si allarga a percorsi di up-skilling rurale, viaggi astro-olistici e soggiorni detox a basse emissioni di carbonio. Condé Nast Traveler

Questi driver impongono alle strutture ricettive modelli di SPA capaci di essere esperienziali, sostenibili e data-driven: non basta più offrire un menu di massaggi, servono format ibridi che combinino sport, nutrizione, mindfulness e community building.

BF Wellness: 20 anni di expertise che anticipano il mercato

In questo scenario si inserisce BF Wellness, realtà nata oltre vent’anni fa ad Anzio e oggi considerata leader nella gestione e consulenza di SPA in Italia e all’estero. Con più di 40 SPA in gestione diretta – dai resort nei villaggi Valtur alle spa boutique di città – l’azienda offre un approccio “chiavi in mano” che va dalla progettazione all’operatività quotidiana fino alla formazione del personale.

Perché le SPA di successo nel 2025 parlano di sostenibilità… e di dati

Energy saving e materiali circolari : l’adozione di impianti a recupero di calore e cosmetici water-less riduce fino al 18 % i costi energetici.

Data analytics : l’utilizzo di CRM e beacon tracking in cabina consente di profilare il cliente wellness, aumentando fino al 40 % la vendita di pacchetti personalizzati.

Community membership: programmi “locals first” attraggono la clientela residente nei 10 km, garantendo flussi stabili anche in bassa stagione.

BF Wellness integra queste leve in una metodologia proprietaria che parte dal benchmark competitivo locale e arriva a dashboard settimanali di performance (ADR trattamenti, retail conversion, margine lordo per cabina).

Dalla formazione al “people engagement”: il talento al centro

Il capitale umano resta il vero fattore differenziante. Il 2025 sarà l’anno in cui il wellness passerà da semplice servizio accessorio a core revenue stream per l’hôtellerie. Grazie a un mix di gestione operativa, consulenza strategica e formazione verticalizzata, BF Wellness si conferma partner di riferimento per hotel, resort e villaggi che vogliono cavalcare le nuove tendenze – dal workout holiday al turismo rigenerativo – senza perdere di vista redditività e sostenibilità.