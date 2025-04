San Michele lancia “Un Quartier… Generale!”: turismo sociale per il benessere degli anziani

Dieci gite tra aprile e novembre 2025 per riscoprire Roma, socializzare e migliorare la qualità della vita

Roma, aprile 2025 – L’Istituto San Michele presenta il progetto “Un Quartier… Generale!”, un’iniziativa di turismo sociale per anziani che punta a combattere la solitudine, stimolare la socializzazione e offrire esperienze rigeneranti ai propri ospiti residenti.

Un progetto che valorizza salute, relazioni e autonomia

Pensato per anziani autosufficienti e semi-autosufficienti, il progetto prevede l’organizzazione di 10 gite tra aprile e novembre 2025, tutte in località facilmente raggiungibili da Roma. Obiettivo: migliorare la qualità della vita attraverso esperienze all’aria aperta, convivialità e contatto con l’ambiente urbano.

“Un Quartier… Generale!” si inserisce in una più ampia strategia dell’Istituto San Michele per promuovere l’invecchiamento attivo, supportando il benessere psico-fisico e contrastando l’isolamento sociale.

Gite brevi, emozioni durature

Percorsi studiati per essere accessibili e confortevoli

Le destinazioni sono state accuratamente selezionate per garantire comfort, sicurezza e familiarità: Quartiere Coppedé, Salario, Giardino Colli Aniene, Monteverde, EUR, Foro Italico, Ostiense, e altri luoghi simbolo della Capitale. Ogni uscita prevede momenti di sosta in ristoranti e bar privi di barriere architettoniche, per offrire relax e inclusività a tutti i partecipanti.

Accompagnati dall’Assistente Sociale e dal personale dell’ASP, gli ospiti avranno l’opportunità di rivivere emozioni del passato, raccontarsi e rafforzare il senso di comunità, sia all’interno che all’esterno dell’Istituto.

Turismo sociale e stimolazione cognitiva

Un’occasione per riscoprirsi parte attiva della società

Ogni gita non sarà solo un momento di svago, ma anche un’occasione per stimolare la memoria, i sensi e la fiducia in sé stessi. Il contatto con l’ambiente esterno, l’interazione con il gruppo e la condivisione dei ricordi contribuiscono a rafforzare le capacità cognitive, migliorando il benessere complessivo degli anziani.

“Un Quartier… Generale!” è quindi molto più di un semplice programma di uscite: è uno strumento concreto per ricostruire legami, superare la chiusura in sé stessi e mantenere vivo il tessuto relazionale che fa sentire ogni persona parte di una comunità.