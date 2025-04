​Fungo Quercetto in primo piano a Tuttofood Milano 2025: innovazione e tradizione

Il Fungo Quercetto in evidenza a Tuttofood Milano 2025 con showcooking dello chef Alessandro Circiello promosso da Boscomar Petrucci.

Dal 5 all’8 maggio 2025, durante la fiera Tuttofood Milano, sarà protagonista il Fungo Quercetto, presentato da Boscomar Petrucci, azienda punto di riferimento nella coltivazione di funghi di alta qualità. Il prodotto, coltivato interamente in Italia attraverso una filiera corta e sostenibile, si distingue per il sapore intenso, la consistenza carnosa e l’immediatezza d’uso, grazie al formato affettato pronto per la cucina.

Qualità, sostenibilità e innovazione nella filiera

Il Fungo Quercetto, firmato da Boscomar Petrucci, nasce da un processo produttivo controllato, rispettoso dell’ambiente e attento alla salubrità alimentare. Frutto di un impegno concreto verso pratiche agricole responsabili, il fungo risponde alle esigenze della cucina moderna, combinando tradizione italiana e innovazione tecnica, senza rinunciare al gusto autentico.

Cucina salutare in diretta con Alessandro Circiello

Presso lo stand della manifestazione, lo chef Alessandro Circiello, volto noto della cucina salutare, sarà protagonista di showcooking dal vivo dedicati al Fungo Quercetto. I visitatori potranno assistere a dimostrazioni pratiche, scoprendo nuove tecniche e abbinamenti, pensati per valorizzare al meglio le qualità organolettiche del fungo. Un’occasione concreta per promuovere una cucina più sana e consapevole.

La filosofia Veritas Naturae al centro della proposta

Fin dalle sue origini, Boscomar Petrucci ha costruito la propria identità su valori di genuinità e rispetto per l’ambiente. La partecipazione a Tuttofood Milano 2025 rappresenta un’opportunità per consolidare il legame con il pubblico professionale e ribadire l’impegno verso una produzione agricola sostenibile, capace di rispondere alle nuove sfide del mercato alimentare globale.