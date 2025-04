Centro Rafting Marmore, al via la stagione 2025: avventura e sport fluviali nel cuore dell’Umbria

Dal 1° maggio 2025 il Centro Rafting Marmore riapre le sue attività: sport fluviali, natura incontaminata e turismo outdoor a meno di un’ora da Roma per vivere esperienze autentiche e sicure.

Con la riapertura del Centro Rafting Marmore, la stagione estiva prende il via nella splendida Valnerina umbra. A meno di un’ora dalla Capitale, il centro offre esperienze di rafting, hydrospeed e kayak per chi cerca emozioni vere a contatto con la natura. Il ponte del 1° maggio diventa così un’occasione perfetta per vivere il fiume e riscoprire il piacere dell’avventura.

Emozioni su misura tra Papigno e Arrone

Con più di vent’anni di esperienza, il Centro Rafting Marmore garantisce esperienze adatte a tutti. Le due basi operative, Papigno e Arrone, offrono opportunità diverse:

Papigno , situata ai piedi della famosa Cascata delle Marmore , ospita attività tecniche come rafting classe 4 , hydrospeed e canyoning , ideali per chi ama l’adrenalina pura.

, situata ai piedi della famosa , ospita attività tecniche come , e , ideali per chi ama l’adrenalina pura. Arrone, immersa tra i boschi della Valnerina, propone invece attività più tranquille come tubing ed escursioni in kayak panoramico, perfette per famiglie e gruppi.

Ogni base è dotata di aree attrezzate per pic-nic e barbecue, trasformando una giornata outdoor in una vera esperienza di relax nella natura.

Sport fluviali in sicurezza e rispetto dell’ambiente

La stagione 2025 propone un ventaglio di attività che include rafting, kayak, tubing, hydrospeed e canyoning, pensato per soddisfare ogni tipo di esigenza, dal principiante al più esperto.

La sicurezza rimane una priorità: il Centro si avvale di istruttori qualificati F.I.Raft e possiede le certificazioni ISO 45001 per la gestione della sicurezza e ISO 9001 per la gestione ambientale. Un impegno concreto che permette di vivere esperienze forti senza rinunciare alla tutela personale e del territorio.

Il ponte del 1° maggio tra natura e avventura

Scegliere il Centro Rafting Marmore per il ponte del 1° maggio significa allontanarsi dal turismo di massa per abbracciare un’esperienza più sostenibile, più autentica, più legata al benessere personale.

La Valnerina, con i suoi borghi antichi e i suoi paesaggi incontaminati, offre il contesto perfetto per chi desidera rigenerarsi. Sport, natura, convivialità: ogni momento diventa occasione per vivere emozioni vere, riscoprendo il piacere della semplicità.

Con la grande riapertura, il Centro Rafting Marmore propone una vera alternativa alle solite vacanze, regalando un 1° maggio da vivere all’insegna dell’energia, della libertà e della natura, a pochi passi da Roma.