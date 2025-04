Tuduu, la piattaforma che traduce ricette e vende Made in Italy all’estero: boom di adesioni

Tuduu è la piattaforma che supporta gli e-commerce food italiani nel processo di internazionalizzazione con ricette multilingua, strumenti digitali e accesso facilitato ai mercati esteri. Oltre 30 botteghe già attive.

Cibo italiano, cuore locale e visione globale: è questo lo spirito di Tuduu, la start-up innovativa nata per aiutare i piccoli e-commerce alimentari a farsi conoscere nel mondo. In un mercato dominato da grandi player e imitazioni, Tuduu crea un ambiente digitale dedicato esclusivamente al vero Made in Italy, abbattendo le barriere linguistiche e tecniche.

Una piattaforma che unisce narrazione e vendita

Tuduu non è solo una vetrina, ma un sistema completo di internazionalizzazione: attraverso ricette editoriali tradotte in 12 lingue, ogni prodotto viene valorizzato, raccontato e proposto all’acquisto con un solo click. Le apposite integrazioni per Shopify e piattaforme simili permettono ai negozi di entrare con semplicità in questo ecosistema digitale.

Oltre 30 realtà italiane già presenti sulla piattaforma

Già più di 30 botteghe e shop italiani hanno aderito al progetto: tra loro ci sono Salumeria Toscana, SicilyAddict, Spaghetti & Mandolino, ma anche brand di alta gamma come Pasta Uno.61 e innovatori dell’alimentazione consapevole come Fitporn. Un panorama ricco e variegato che restituisce l’autenticità del territorio italiano, unita alla forza della tecnologia.

Un ponte digitale tra Italia e mondo

Ogni contenuto viene ottimizzato e tradotto, per rispondere alle esigenze di utenti in Stati Uniti, Asia ed Europa, con filtri personalizzabili per abitudini alimentari, preferenze e obiettivi nutrizionali. Il risultato è un’esperienza d’acquisto immediata, emozionale e su misura, capace di guidare l’utente straniero nel mondo del vero food italiano.

La missione di Tuduu spiegata dal suo fondatore

“Oggi il Made in Italy ha bisogno di essere trovato, capito e scelto,” spiega Giuseppe Virzì, CEO e fondatore di Tuduu. “Vogliamo che chi cerca cibo italiano all’estero trovi qualità e autenticità, senza cadere in trappole o imitazioni. Tuduu è una risposta semplice a un bisogno profondo: difendere e diffondere il nostro patrimonio gastronomico nel mondo.”

Fondata nel 2022, Tuduu è stata selezionata da Crédit Agricole, premiata da Kiki Lab e ha raccolto oltre mezzo milione di euro in investimenti. Il progetto continua a crescere, con l’obiettivo di espandersi in altri Paesi e aumentare il numero di lingue disponibili, rafforzando un modello che mette al centro tecnologia, cultura e tradizione.