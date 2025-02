Torna il Country Fest: il 23 Febbraio 2025 la Terza Edizione

Country Fest 2025: la terza edizione il 23 febbraio a Roma

Il Country Fest è pronto a tornare per la sua terza edizione domenica 23 febbraio 2025, all’Appia Joy Park, in Via Annia Regilla 245, Roma.

Con ingresso gratuito, l’evento offrirà una giornata all’insegna della musica, dello spettacolo e dell’intrattenimento per grandi e piccoli, per immergersi completamente nell’affascinante mondo country.

Le novità dell’edizione 2025

Quest’anno, per celebrare il Carnevale, il Country Fest organizza due contest dedicati alle maschere a tema:

Ore 12:30 : Contest per bambini

: Contest per bambini Ore 14:30: Contest per adulti

I vincitori potranno gustare una consumazione gratuita presso l’area ristoro. Partecipare è semplice: basta indossare una maschera e iscriversi sul posto.

Il programma dell’evento

Musica dal vivo

Dalle 11:00 alle 13:30, il palco ospiterà i TCR – Tribute Country Rock & Folk, una band che farà vibrare il pubblico con le migliori sonorità country rock.

Mostra Fotografica

Dalle 11:00 alle 14:00, sarà possibile ammirare “Country Roads”, una suggestiva mostra fotografica curata da The Dreamers Factory, che racconta la cultura country attraverso scatti unici.

Ballo e Line Dance

Durante l’intera giornata, il pubblico potrà divertirsi con le sessioni di line dance, guidate da un DJ country e dai ballerini dei Run Away Boots.

Show Cooking

Gli amanti del cibo potranno assistere a dimostrazioni culinarie dal vivo, a cura di Grillpacco, con un focus sulla cucina americana e le tradizionali tecniche di barbecue.

Area Food: sapori country e americani

L’offerta gastronomica sarà curata da due realtà d’eccellenza:

Grillpacco , che delizierà il pubblico con piatti tipici della cucina americana .

, che delizierà il pubblico con . Fraschetta del Parco, con proposte ispirate alla tradizione country.

Area Bambini e Villaggio Indiano

Per i più piccoli, un’area interamente dedicata con giochi da cowboy, un villaggio indiano e tante attività pensate per il loro divertimento.

Altre attrazioni

I visitatori potranno vivere un’esperienza unica esplorando:

Parco Avventura

Parco dei Dinosauri

Mercatino Vintage

Una giornata all’insegna della scoperta e del relax!

Informazioni e Contatti

Per maggiori dettagli sull’evento:

Email : countryfestfooddance@gmail.com

: countryfestfooddance@gmail.com Telefono: +39 351 8962922

Il Country Fest è l’appuntamento ideale per chi vuole trascorrere una giornata tra musica, ballo, cultura western e divertimento per tutta la famiglia. Non mancare!