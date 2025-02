Tatuaggi a Roma: i migliori studi e tatuatori in una città primatista mondiale

Se stai cercando di fare un tatuaggio a Roma, sappi che la Città Eterna detiene un primato davvero singolare: è la città al mondo con il più alto numero di studi di tatuaggi in rapporto alla popolazione. Una vera fucina di talenti, dove tradizione e innovazione si incontrano, rendendo la scena del tattoo estremamente variegata.

In questa guida, presentiamo alcuni studi storici e tatuatori famosi a livello nazionale e internazionale, con i link alle loro pagine Instagram e Facebook per aiutarti a scegliere l’artista più adatto a te. Inoltre, ricordiamo quanto sia fondamentale la professionalità, anche sul piano igienico-sanitario, un aspetto su cui la Regione Lazio è all’avanguardia grazie alla legge regionale 2 del 3/03/2021.

1) Tribal Tattoo Studio di Marco Manzo – Via Cassia

Instagram Marco Manzo:

https://www.instagram.com/marcomanzotattoo/

Facebook Tribal Tattoo Studio:

https://www.facebook.com/TribalTattooStudio

Instagram Tribal Tattoo Studio:

https://www.instagram.com/tribaltattoostudioroma/

Sito web ufficiale:

http://www.tribaltattootatuaggiroma.it

L’istituzione del tatuaggio a Roma

Marco Manzo è un vero punto di riferimento nel mondo del tatuaggio. Considerato il padre dello stile ornamentale e maestro del tribale, si distingue anche per i tatuaggi realistici in 3D. Vanta oltre 75 premi ottenuti nelle più prestigiose convention nazionali e internazionali. Tra i suoi clienti figurano celebrità come Asia Argento e Max Gazzè.

L’arte di Marco Manzo

Artista poliedrico, Manzo è anche scultore e ha avuto il merito di portare il tatuaggio nei Musei d’Arte Contemporanea e nelle grandi mostre, confermando lo status del tattoo come vera forma d’arte. Al Tribal Tattoo Studio, oltre a trovare Marco Manzo, potrai affidarti a Diego Censori, specializzato in realistico, figurativo e cartoon.

2) Shock Tattoo di Sergio Messina

Instagram Shock Tattoo:

https://www.instagram.com/shocktattoo/

Facebook Sergio Messina:

https://www.facebook.com/sergiomessina.boss

Sito web ufficiale:

https://www.shocktattoo.com/

L’esperienza decennale

Sergio Messina inizia la sua carriera negli anni ‘80, frequentando lo storico studio di Gippi Rondinella a Roma. Negli anni ‘90 apre il proprio studio, Shock Tattoo, diventato presto un punto di riferimento per gli amanti dell’old school nella Capitale.

Tra tatuaggi e arte su tela

Oltre a partecipare a numerose convention nazionali e internazionali, Sergio Messina è apprezzato anche come pittore, con opere che incontrano il favore di un pubblico più ampio, non necessariamente legato al mondo del tattoo. Se ami le atmosfere vintage, i simboli marinari e un tocco retrò, Shock Tattoo è sicuramente il posto che fa per te.

3) Eternal City Ink di Francesco Cuomo

Facebook Cuomo Tattoo:

https://www.facebook.com/CuomoTattoo/

Instagram Eternal City Tattoo:

https://www.instagram.com/eternal_city_tattoo/

Instagram Cuomo Tattoo:

https://www.instagram.com/cuomo_tattoo/

Specialista in minirealistici e comics

Francesco Cuomo, titolare di Eternal City Ink, è specializzato in mini tatuaggi realistici e soggetti comics. Il suo talento è particolarmente apprezzato dai tifosi di Lazio e Roma, grazie a tatuaggi a tema calcistico curati nei minimi dettagli.

Studio poliedrico nel cuore di Roma

All’Eternal City Ink, potrai trovare anche altri tatuatori specializzati in diversi stili, così da andare incontro a ogni esigenza. L’approccio di Francesco Cuomo è improntato sulla massima cura del dettaglio, per realizzare tattoo unici in grado di valorizzare ogni piccola sfumatura del soggetto scelto.

L’importanza del tatuatore giusto: arte, empatia e sicurezza

Un bravo tatuatore non è solo colui che ha grandi capacità artistiche, ma anche chi sa comprendere l’animo del cliente, trasformando un’idea o un ricordo in un disegno indelebile sulla pelle. L’empatia e la sensibilità, unite alla professionalità, fanno la differenza tra un tatuaggio qualsiasi e un’opera che accompagnerà il suo proprietario per tutta la vita.

Normative igienico-sanitarie all’avanguardia

Nel Lazio, il settore del tatuaggio e del piercing è regolamentato dalla legge regionale 2 del 3/03/2021, che stabilisce norme precise in materia di sicurezza, igiene e formazione degli operatori. Prima di questa legge, la disciplina si basava sulle linee guida del Ministero della Sanità del 1998. Grazie a questa evoluzione, i clienti hanno una tutela maggiore, potendo contare su standard elevati di sterilizzazione e su professionisti formati.

Conclusioni

Roma è una delle città più importanti al mondo per chi desidera fare un tatuaggio, sia per la quantità di studi presenti che per la qualità artistica offerta. Dall’ornamentale di Marco Manzo, all’old school di Sergio Messina, passando per i mini tattoo realistici di Francesco Cuomo, la Capitale offre opzioni per tutti i gusti e le esigenze.

Ricordati sempre di valutare la professionalità, la sicurezza e lo stile di ogni tatuatore, affinché l’esperienza sia positiva dall’inizio alla fine. Dai un’occhiata ai loro profili social e lasciati ispirare dai lavori condivisi: il tatuaggio perfetto potrebbe essere a pochi clic di distanza!

