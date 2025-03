“Sconfort Zone” di Maccio Capatonda sceglie V-SPA Roma come location ideale

La nuova serie di Maccio Capatonda, “Sconfort Zone”, sceglie V-SPA Roma come location per alcune delle scene più surreali, unendo relax e riflessioni esistenziali in un contesto unico.

Roma, 24 marzo 2025 – Immaginate una vasca termale, luci soffuse e un’atmosfera sospesa tra il comfort e il delirio creativo. È in questo ambiente che si sviluppano alcune delle scene più intense e originali della nuova serie di Maccio Capatonda, “Sconfort Zone”, ora disponibile su Prime Video.

Un percorso tra introspezione e comicità

In questa serie, Maccio Capatonda affronta una crisi creativa che lo porta a esplorare il suo mondo interiore. Tra autoironia e riflessioni sulla sua carriera, si ritrova a interagire con Valerio Lundini, Edoardo Ferrario e Fru dei The Jackal. In alcune scene particolarmente evocative, i protagonisti si immergono in una SPA, dando vita a un “viaggio mentale collettivo” dove comicità e riflessione si fondono, creando un contrasto tra il relax fisico e l’introspezione mentale.

La SPA come palcoscenico creativo

La scelta della location per queste scene non è casuale: la V-SPA ROMA, una delle SPA più prestigiose della Capitale, è diventata il palcoscenico ideale per la serie. Tra vasche idromassaggio, percorsi benessere e ambienti eleganti, questa struttura si è rivelata perfetta per raccontare una storia che mescola grottesco e riflessione, tra il desiderio di relax e il caos creativo che pervade il protagonista.

Il contrasto tra tranquillità e crisi interiore

Le scene ambientate in SPA sono tra le più evocative della serie. Qui, il relax diventa un riflesso del caos interiore del protagonista, creando un contrasto affascinante tra la serenità esteriore e il tumulto emotivo che si cela dentro. La SPA diventa simbolo di un viaggio esistenziale che esplora le difficoltà creative e il desiderio di ritrovare sé stessi. È proprio questa ambivalenza a rendere le sequenze particolarmente potenti e significative.

V-SPA ROMA: la cornice perfetta per un’esperienza unica

V-SPA ROMA è la protagonista di queste scene, una location esclusiva che incarna l’idea di benessere e ritrovamento personale. Gestita da BF Wellness e sotto la direzione della SPA Manager Sabrina Andriaccio, la struttura si adatta perfettamente al tono della serie, creando un’atmosfera unica in cui il relax fisico si intreccia con il tumulto creativo e il confronto con il passato e le difficoltà del protagonista. Questo angolo di benessere diventa quindi il luogo ideale per rappresentare la nuova comicità italiana, dove il confine tra il rilassamento fisico e il bisogno di recupero mentale si fa sempre più sottile.