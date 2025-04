Roma, evento su benessere e longevità con il libro “Le 3 Chiavi della Longevità” e il nuovo percorso formativo universitario

Il 14 aprile 2025, alle ore 12:00, presso la Sala Mons. Di Liegro di Palazzo Valentini, si terrà a Roma un evento che mette al centro il tema della longevità attiva. Sarà presentato il libro “Le 3 Chiavi della Longevità – Magri, Forti, Felici” (Ed. LSWR), scritto dal dottor Massimo Spattini, specialista in Medicina dello Sport, Scienza dell’Alimentazione e vicepresidente dell’International Longevity Science Association (ILSA). Una riflessione profonda su come vivere più a lungo attraverso scelte consapevoli.

Longevità e prevenzione: la scienza al servizio del quotidiano

Secondo studi recenti, solo il 20-30% dell’invecchiamento dipende dai geni, mentre il resto è nelle nostre mani: alimentazione, attività fisica, gestione dello stress e stile di vita possono determinare fino all’80% della qualità e durata della vita. Il volume di Spattini offre un approccio concreto e scientifico, spiegando come le tecnologie mediche avanzate e i cambiamenti comportamentali possano migliorare l’età biologica, aumentando energia, lucidità e benessere.

Professionisti della salute a confronto

Alla presentazione parteciperanno anche Elisabetta Bernardini, health coach esperta in medicina funzionale, e Giorgio Terziani, visiting professor nel settore del benessere. A moderare sarà il dottor Vincenzo Aloisantoni, direttore delle relazioni istituzionali del Consorzio Universitario Humanitas-Roma, mentre l’introduzione sarà affidata a Valerio Merola, volto noto della televisione italiana. Un’occasione per creare un ponte tra ricerca scientifica e formazione concreta, alla presenza di figure autorevoli e multidisciplinari.

Formazione e innovazione: nasce l’Health Personal Trainer

Nel corso dell’evento sarà annunciato il Master universitario di I livello in Health Personal Trainer (HPT), promosso dal Consorzio Universitario Humanitas e diretto da Massimo Spattini e Antonella Minieri, con il coordinamento di Alessandro Gelli e la direzione scientifica di Elvira Padua dell’Università San Raffaele. Questo nuovo percorso formativo mira a formare professionisti in grado di integrare conoscenze sanitarie e motorie, in linea con il Disegno di Legge n. 287/2022, che riconosce l’attività fisica come terapia prescrivibile.

La figura dell’HPT sarà cruciale nel futuro della medicina preventiva: un punto di riferimento tra medico, paziente e percorso di benessere, con un approccio personalizzato e scientificamente fondato.

📅 Quando: Lunedì 14 aprile 2025, ore 12:00

📍 Dove: Sala Mons. Di Liegro, Palazzo Valentini – Via Quattro Novembre 119 A, Roma

🎟 Ingresso gratuito (previa iscrizione via email: spattini-pressoffice@libero.it)

🌐 Info e approfondimenti: www.massimospattini.com