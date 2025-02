Regione Lazio e Legal Love presentano il 10 febbraio alla Pisana il convegno “Mangio dopo!” promosso da Legal Love

Un incontro tra studenti, esperti e istituzioni per informare, prevenire e sensibilizzare

Il 10 febbraio 2025, dalle 10:00 alle 13:00, presso la sede del Consiglio Regionale del Lazio, si terrà “Mangio dopo!”, un convegno promosso dall’Associazione Road to Green 2020 nell’ambito del progetto Legal Love. Questa iniziativa, sostenuta dal Consiglio Regionale del Lazio, si propone di affrontare il tema dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DCA), creando un momento di confronto tra studenti, esperti del settore e rappresentanti istituzionali.

Un dialogo aperto per comprendere il problema e le possibili soluzioni

L’incontro nasce su iniziativa della Consigliera regionale Edy Palazzi, prima firmataria della Proposta di Legge n. 133 del 12 febbraio 2024, che mira a rafforzare i percorsi di assistenza per chi soffre di disturbi alimentari. Il dibattito sarà moderato da Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo, e vedrà la partecipazione di figure istituzionali di spicco, tra cui il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, e l’Assessore all’Inclusione Sociale e ai Servizi alla Persona, Massimiliano Maselli. All’evento prenderanno parte anche 150 studenti degli istituti ITCG Enrico Fermi di Tivoli e Istituto Tecnico Agrario Garibaldi di Roma, che potranno intervenire e porre domande agli esperti presenti.

Disturbi alimentari: un fenomeno in crescita che richiede maggiore attenzione

Come evidenziato da Barbara Molinario, presidente di Road to Green 2020, i disturbi alimentari sono una delle emergenze sanitarie più diffuse, con oltre tre milioni di persone colpite in Italia. Dopo la pandemia, i casi sono aumentati del 30-35%, coinvolgendo fasce d’età sempre più giovani. L’Onorevole Luciano Ciocchetti, Vicepresidente della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, ha sottolineato la necessità di tutelare il diritto a una sana alimentazione, avanzando una proposta per il suo inserimento nell’articolo 32 della Costituzione Italiana. Il Presidente del Consiglio Regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha ribadito come sia fondamentale sensibilizzare i giovani, creando una rete di supporto tra istituzioni, scuole e specialisti della salute.

L’intervento degli esperti: strategie per affrontare i DCA

L’evento ospiterà professionisti del settore medico e psicologico, tra cui lo psichiatra e psicoterapeuta Federico Dazzi e la neuropsicologa Daniela Veneruso, Dirigente Psicologi ASL Roma 3. La dottoressa Veneruso ha spiegato che i disturbi alimentari non sono solo legati al cibo, ma rappresentano patologie complesse che richiedono un trattamento multidisciplinare, basato su supporto psicologico, assistenza medica e consapevolezza sociale.

Legal Love e Road to Green 2020: un impegno per il futuro delle nuove generazioni

L’avvocato Marina Condoleo, presidente del Comitato tecnico scientifico Legal Love, ha sottolineato quanto sia essenziale coinvolgere direttamente i giovani, fornendo loro gli strumenti per prevenire e affrontare i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. L’evento del 10 febbraio 2025 rappresenta un’occasione di crescita collettiva, unendo scuole, esperti e istituzioni per costruire una società più consapevole e attenta alla salute mentale e fisica delle nuove generazioni. Attraverso un lavoro di sensibilizzazione e informazione, “Mangio dopo!” vuole essere un punto di riferimento per promuovere il cambiamento e garantire un supporto concreto a chi ne ha bisogno.