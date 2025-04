Libanori: “Con l’approvazione del Bilancio 2024, l’ASP San Michele si prepara a nuove sfide e investimenti strategici”

Il bilancio 2024 dell’ASP San Michele si chiude con un utile di oltre 2 milioni di euro, con il Presidente Giovanni Libanori che celebra il risultato e il futuro dell’istituto.

“Ieri pomeriggio, tra i vari punti all’ordine del giorno del CDA, abbiamo vagliato l’approvazione del bilancio di esercizio 2024 dell’Istituto. Debbo dire che sono molto soddisfatto poiché essendo il mio primo bilancio completo, rispetto allo scorso anno dove avevamo chiuso con un utile di esercizio di quasi 900 mila euro, quest’anno abbiamo compiuto un autentico miracolo chiudendo con un utile di oltre 2 milioni di euro”. Così il Presidente dell’ASP San Michele, Giovanni Libanori, ha commentato il bilancio durante la seduta del Consiglio di Amministrazione di ieri.

Un anno di risultati in crescita per l’istituto

La seduta di ieri ha portato all’approvazione unanime del bilancio di esercizio 2024, una pietra miliare per l’Istituto che ha rispettato la scadenza anticipata dalla Regione Lazio, fissata al 31 marzo anziché al 30 aprile. “Nel corso della seduta, abbiamo avuto modo di osservare tutta una serie di indicatori economici positivi”, afferma Libanori, tra cui un aumento delle locazioni immobiliari, cresciute del 3%, che contribuiscono a rendere l’ASP San Michele un’azienda ancora più solida.

Utilizzo degli utili: pianificazione per il futuro

Il bilancio di esercizio si chiude con un utile di € 2.100.000, una cifra che segna una crescita notevole rispetto all’anno precedente. Di questi, € 1.200.000 saranno destinati a ripianare la riserva passiva derivante dalla fusione con l’ex ASP IRASP, mentre il restante importo di € 800.000 sarà investito nella riqualificazione del patrimonio immobiliare dell’Istituto.

“Ringrazio di cuore gli Uffici amministrativi competenti in materia”, continua Libanori, “perché grazie al loro impegno non solo abbiamo rispettato le scadenze, ma è come se avessimo approvato due bilanci in uno, considerando la recente fusione”.

Il valore della collaborazione all’interno dell’asp san michele

Libanori conclude con un ringraziamento ai Consiglieri, riconoscendo l’importanza della cooperazione che ha contraddistinto il lavoro del Consiglio. “Ci tengo a ringraziare nuovamente i Consiglieri, poiché non è scontato lavorare in un clima di sintonia e collaborazione”. Il Presidente ringrazia anche il Direttore Serafino Giuliani, per il suo fondamentale contributo nella gestione e nel coordinamento che ha permesso all’ASP di raggiungere questi importanti risultati.

“Grazie al lavoro di squadra e alla solidità economica, siamo pronti per affrontare le sfide future e continuare a servire la comunità con impegno”, conclude il Presidente Libanori.