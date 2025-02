Lanuvio, tutto pronto per il Carnevale 2025: maschere, sfilate e festa per grandi e piccoli

Dal 27 febbraio al 4 marzo Lanuvio si trasforma in un’esplosione di colori e allegria con sfilate, spettacoli e intrattenimento per tutta la famiglia

Lanuvio è pronta a immergersi nell’atmosfera vivace e spensierata del Carnevale 2025, con una serie di eventi che coinvolgeranno bambini, famiglie e tutta la comunità. Maschere, coriandoli e musica riempiranno le strade del centro e delle zone limitrofe per cinque giorni di festa. L’Assessore agli Eventi, Irene Quadrana, ha sottolineato l’importanza di questa manifestazione, che anche quest’anno vedrà la partecipazione attiva delle scuole, delle associazioni locali e delle famiglie, con un programma ricco di appuntamenti imperdibili.

Il carnevale dei bambini: protagonisti nelle sfilate e nelle feste in piazza

L’Istituto Comprensivo Marianna Dionigi sarà ancora una volta al centro delle celebrazioni, con i bambini dei due plessi scolastici che prenderanno parte alle sfilate in maschera.

Giovedì 27 febbraio , dalle ore 10 , gli alunni dei plessi del centro storico sfileranno per le vie di Lanuvio, portando allegria tra le strade della città.

Martedì 4 marzo, lo stesso entusiasmo colorerà Campoleone, con un'altra sfilata che vedrà protagonisti i bambini delle scuole del quartiere.

Le giornate saranno arricchite da momenti di animazione in piazza, pensati per i più piccoli e per le loro famiglie, creando un’occasione di condivisione e divertimento.

Eventi speciali e coinvolgimento delle famiglie

Anche quest’anno, il coinvolgimento delle famiglie sarà fondamentale per la buona riuscita del Carnevale. Tra gli eventi più attesi c’è il “Carnival Party”, organizzato dai genitori del plesso Galieti, che torna per la sua seconda edizione con una serata di festa e intrattenimento presso il Centro Polivalente di Campoleone. Altra tappa imperdibile sarà domenica 2 marzo, con l’evento “Carnevale in famiglia”, che unisce un momento conviviale con il pranzo comunitario e un pomeriggio di animazione a cura dell’APS Campoleone. Non mancheranno inoltre le feste in oratorio, con giochi, spettacoli e momenti di aggregazione per tutte le età.

Il programma del Carnevale di Lanuvio 2025

Giovedì 27 febbraio

Ore 10:00 – Sfilata delle maschere degli alunni dell’IC Marianna Dionigi (Centro Storico – Piazza XXV Aprile e vie limitrofe)

Dalle 15:30 alle 18:30 – Carnevale in piazza con animazione per bambini (Largo Vittime di Brescia – Lanuvio)

Venerdì 28 febbraio

Dalle 20:45 alle 23:30 – 2° Carnival Party, organizzato dai genitori del Plesso Galieti (Centro Polivalente – Campoleone, prenotazione obbligatoria)

Sabato 1 marzo

Dalle 15:30 – Festa in Oratorio, organizzata dall’Oratorio Parrocchiale S. Giovanni Battista (Campoleone)

Domenica 2 marzo

Dalle 12:30 – Carnevale in famiglia, pranzo e animazione per grandi e piccoli (Centro Polivalente – Campoleone, prenotazione obbligatoria)

Martedì 4 marzo

Ore 10:30 – Sfilata delle maschere degli alunni dell’IC Marianna Dionigi (Campoleone – vie limitrofe al campus scolastico)

Dalle 15:30 alle 18:30 – Carnevale in piazza con animazione per bambini (Piazza Enrico Berlinguer – Campoleone)

Un Carnevale di comunità tra tradizione e divertimento

L’Assessore Quadrana ha voluto ringraziare le associazioni, gli insegnanti e i genitori che si sono impegnati per rendere possibile questa edizione del Carnevale, ribadendo l’importanza di un evento che non è solo un momento di festa, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di comunità e regalare ai più piccoli ricordi indimenticabili. Lanuvio è pronta ad accogliere cinque giorni di pura allegria, dove le strade si animeranno di colori, musica e sorrisi per celebrare uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.