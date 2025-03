l settore wellness assume: scopri le posizioni aperte 2025 in resort e centri benessere

Un’opportunità per chi ama il benessere e il contatto con le persone

Entrare a far parte di BF Wellness significa accedere a un mondo fatto di professionalità, energia e crescita personale. Il nostro obiettivo è offrire ai clienti esperienze di relax e benessere uniche, grazie a un team di esperti che condividono valori di dedizione, qualità e passione.

Se ami il tuo lavoro, ti piace viaggiare e hai voglia di lavorare in un ambiente stimolante, questa è l’occasione giusta per te.

Un lavoro dinamico e stimolante

BF Wellness cerca professionisti per diverse posizioni nel settore wellness:

Massaggiatori, massaggiatrici ed estetiste per Resort, Hotel e Villaggi Turistici

per Resort, Hotel e Villaggi Turistici Referenti SPA e SPA Manager, per la gestione e il coordinamento delle strutture benessere

Con oltre 20 anni di esperienza, siamo il punto di riferimento nel settore wellness per il turismo e offriamo a tutti i nostri collaboratori la possibilità di crescere professionalmente in un ambiente dinamico e stimolante.

Un’esperienza di lavoro unica tra viaggio e formazione

Lavorare con BF Wellness significa vivere un’esperienza coinvolgente e mai ripetitiva. Il lavoro è dinamico, impegnativo ma appagante, e può essere svolto stagionalmente nei mesi estivi o continuativamente durante tutto l’anno.

Offriamo la possibilità di lavorare in strutture esclusive, immergendoti in ambienti di lusso e benessere dove la qualità del servizio è al primo posto.

Come candidarsi e iniziare il percorso con BF Wellness

Il nostro processo di selezione è pensato per trovare i migliori talenti, permettendo a ogni candidato di trovare il ruolo più adatto alle proprie capacità.

Invia il tuo CV e partecipa alla selezione. Valutazione del profilo per verificare se sei in linea con i requisiti richiesti. Colloquio individuale per approfondire le tue competenze e conoscere la nostra realtà. Accesso alla BF Academy, un’esperienza immersiva di tre giorni per entrare nel mondo BF Wellness.

BF Academy: la formazione per i professionisti del benessere

La BF Academy è un’esperienza pensata per preparare al meglio i professionisti che vogliono lavorare nel settore wellness turistico. Durante questa full immersion di tre giorni, i partecipanti potranno sperimentare il ritmo e le dinamiche di un Resort, Hotel o Villaggio Turistico, acquisendo competenze fondamentali per operare nel settore.

Durante l’esperienza formativa sarà possibile:

Conoscere le dinamiche di una struttura turistica e le differenze rispetto a una spa urbana

e le differenze rispetto a una spa urbana Scoprire i ritmi e le modalità di lavoro in un contesto di lusso

in un contesto di lusso Apprendere le tecniche di accoglienza e servizio al cliente

Approfondire le strategie di marketing e gestione del wellness nel turismo

La partecipazione alla BF Academy non è obbligatoria per l’assunzione, ma rappresenta un’opportunità unica per chi vuole entrare nel settore con una preparazione più solida.

Le caratteristiche ideali per entrare nel nostro team

BF Wellness cerca persone che abbiano non solo esperienza nel settore, ma anche un’attitudine positiva e una predisposizione al contatto con il pubblico.

Ecco le caratteristiche ideali per un candidato:

Passione per il benessere e i trattamenti estetici

Empatia e capacità di creare un rapporto con i clienti

Energia, entusiasmo e capacità di lavorare in team

Età compresa tra i 18 e i 45 anni

Disponibilità a lavorare per almeno tre mesi durante la stagione estiva

Dove lavorerai con BF Wellness

BF Wellness offre la possibilità di lavorare in location esclusive in Italia e all’estero, entrando in contatto con persone provenienti da tutto il mondo. Ogni esperienza lavorativa diventa un’opportunità per imparare, crescere e scoprire nuove culture.

Lavora con noi e diventa parte di una realtà in continua evoluzione

Lavorare con BF Wellness significa far parte di un team affiatato e professionale, in cui la crescita personale e professionale è sempre al centro. Se sei alla ricerca di un’esperienza che ti permetta di viaggiare, migliorare le tue competenze e lavorare in un ambiente unico, invia subito la tua candidatura e scopri il mondo del benessere turistico.

BF Wellness è passione, professionalità e un’esperienza di vita. Unisciti a noi e vivi il lavoro più bello del mondo!