Il fungo Quercetto di Bosco Mar esalta la cucina di Alessandro Circiello su Rai1

Sabato mattina, le luci di Rai1 si sono accese su un momento di grande significato gastronomico e culturale. Durante la puntata di Buongiorno Benessere, programma che da anni promuove la cucina sana ed equilibrata, lo chef Alessandro Circiello ha presentato una preparazione capace di racchiudere tutta la ricchezza della tradizione mediterranea con uno sguardo attento alla qualità degli ingredienti. Protagonista assoluto è stato il fungo Quercetto di Bosco Mar, inserito all’interno di un raffinato Tortino di Alici e Legumi, una ricetta che fonde ricerca nutrizionale e memoria del territorio.

La scelta del fungo Quercetto non è casuale: è un prodotto che rappresenta il perfetto connubio tra sapore autentico e valore nutrizionale, coltivato con metodi sostenibili e selezionato per offrire il meglio in termini di gusto e consistenza. Nella visione di Circiello, la cucina non è solo nutrizione, ma benessere consapevole, e ogni ingrediente diventa parte integrante di un racconto che parla di cura, cultura e salute.

Il sapore autentico del fungo Quercetto nella cucina sana

Durante la preparazione, lo chef Circiello ha ribadito l’importanza di scegliere materie prime genuine per dare forma a una cucina capace di coniugare gusto e benessere. Il fungo Quercetto di Bosco Mar, grazie alla sua carne soda e al suo aroma ricco, si è rivelato l’ingrediente perfetto per valorizzare un piatto bilanciato e nutriente, trasformando una semplice ricetta in una esperienza sensoriale completa.

Il Tortino di Alici e Legumi, realizzato con alici fresche, legumi misti, orzo perlato, ortaggi di stagione e naturalmente i funghi Quercetto, si presenta come un piatto simbolo di quella dieta mediterranea che unisce sapori antichi, valori salutistici e attenzione alla sostenibilità. Il fungo Quercetto, in particolare, ha donato profondità al piatto, sottolineando quanto un elemento naturale e selezionato possa fare la differenza nel piatto e nella salute.

Bosco Mar: qualità, rispetto e passione al centro del progetto

L’inserimento del fungo Quercetto nella cucina televisiva di uno chef stimato come Alessandro Circiello non è solo una vetrina di prestigio, ma la conferma di un lavoro fatto con dedizione e competenza. Bosco Mar, infatti, porta avanti da anni una filosofia basata sulla selezione accurata, sull’etica della produzione e sul desiderio di offrire prodotti che siano buoni per il palato e giusti per l’ambiente.

Il fungo Quercetto di Bosco Mar è oggi riconosciuto non solo per le sue qualità organolettiche, ma anche per essere un prodotto che rispetta i ritmi della natura e valorizza il territorio da cui proviene. In cucina, trova spazio in numerose preparazioni, dai risotti ai contorni, dalle zuppe rustiche ai piatti gourmet, sempre con la capacità di arricchire le ricette con una presenza discreta ma decisa.

L’apparizione su Rai1, nel contesto di una trasmissione che valorizza il mangiare consapevole, rappresenta un passo importante verso una nuova cultura del cibo, fatta di scelte consapevoli, ingredienti puliti e cucina come atto d’amore per sé stessi e per gli altri.