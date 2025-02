Giornata della Donna, ad Ariccia ingresso gratuito a Palazzo Chigi per tutte le visitatrici

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Comune di Ariccia apre le porte di Palazzo Chigi a tutte le donne, offrendo ingresso gratuito per una giornata all’insegna della cultura, della storia e della bellezza. Un’iniziativa che vuole rendere omaggio al ruolo della donna nella società, celebrandone il contributo in un luogo simbolo dell’arte barocca.

Le visite saranno disponibili negli orari 10:00 – 13:00 e 15:00 – 18:00, consentendo alle partecipanti di immergersi nella maestosità di Palazzo Chigi, tra affreschi, arredi d’epoca e un’atmosfera suggestiva.

Un evento per celebrare il valore femminile nella storia

Questa iniziativa, promossa dall’amministrazione comunale, nasce con l’intento di offrire alle donne un’esperienza culturale di grande valore, invitandole a scoprire uno dei tesori artistici più affascinanti del Lazio.

A sostenere il progetto, il consigliere con delega a Palazzo Chigi, Anna Lory Di Felice, ha espresso il suo entusiasmo:

“Credo sia fondamentale valorizzare le donne attraverso iniziative come questa. Palazzo Chigi è il luogo perfetto per questa celebrazione, grazie alla sua storia e al suo immenso valore culturale. Invito tutte le donne a partecipare e ringrazio il Sindaco Gianluca Staccoli per aver reso possibile questa iniziativa.”

Un’opportunità che non solo rende omaggio alle donne, ma promuove anche la diffusione della cultura e della consapevolezza storica.

Palazzo Chigi: un capolavoro del barocco da scoprire

Situato nel cuore di Ariccia, Palazzo Chigi è una delle più prestigiose residenze storiche della regione, progettata con il contributo di Gian Lorenzo Bernini. Al suo interno, i visitatori possono ammirare affreschi straordinari, mobili d’epoca e opere d’arte di inestimabile valore, immergendosi in un’epoca di grande splendore.

Un’esperienza imperdibile per chi ama la storia, l’arte e la cultura, in un contesto unico e affascinante.

Una giornata speciale all’insegna della cultura e della riflessione

L’8 marzo ad Ariccia sarà un’occasione per riscoprire il valore del patrimonio artistico e riflettere sul ruolo delle donne nella società.

Con questa iniziativa, il Comune di Ariccia conferma il proprio impegno nella promozione della cultura e dell’inclusione, offrendo un evento che unisce arte, bellezza e celebrazione del femminile.

L’appuntamento è fissato per l’8 marzo, per una visita speciale a Palazzo Chigi, dove storia e cultura si intrecciano in un omaggio alle donne di ogni epoca.