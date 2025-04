Formazione intensiva di massaggio a Roma con BfWellness il 24-25 aprile

Roma si prepara a diventare il centro del benessere e della formazione il 24 e 25 aprile, grazie a un evento promosso da BFWellness, realtà d’eccellenza nel settore del massaggio professionale. Due giorni intensi e coinvolgenti che hanno l’obiettivo di offrire strumenti pratici e teorici a chi desidera perfezionare le proprie competenze, migliorare l’approccio alla clientela e approfondire la consapevolezza del proprio lavoro.

L’iniziativa rappresenta molto più di un semplice corso: è un’esperienza formativa completa, immersiva, in cui il gesto tecnico si fonde con l’ascolto, la postura e la relazione. Il tutto in un contesto stimolante, a stretto contatto con professionisti del settore.

Massaggio, postura e ascolto: la visione completa di BFWellness

Durante l’evento, i partecipanti hanno potuto sperimentare un percorso strutturato e dinamico, fatto di momenti di teoria e tanta pratica. Le manualità specifiche, l’analisi della postura, la cura della respirazione e l’attenzione al linguaggio non verbale sono stati al centro di esercitazioni guidate da esperti. Ogni gesto, ogni pressione, ogni movimento è stato corretto, migliorato, interiorizzato, affinché diventasse non solo una tecnica efficace, ma un atto di consapevolezza corporea.

Il metodo BFWellness si distingue per la sua capacità di unire professionalità e sensibilità, mettendo al centro il concetto di benessere come relazione autentica tra operatore e cliente. La formazione proposta non si limita alla ripetizione di tecniche, ma porta i corsisti a interrogarsi sul proprio modo di agire, sul contatto, sulla comunicazione silenziosa tra le mani e il corpo.

Un calendario formativo in continua evoluzione

L’evento di Roma rappresenta solo una tappa di un viaggio educativo che continua. BFWellness proseguirà il suo percorso in altre città italiane con nuove date e nuovi temi, sempre pensati per rispondere alle reali esigenze dei professionisti del benessere. In un mondo che evolve rapidamente, la formazione non può più essere un momento isolato, ma deve diventare un processo continuo, accessibile e costruito con cura.

L’impegno di BFWellness è quello di offrire corsi aggiornati, completi, concreti, capaci di rispecchiare le trasformazioni del settore wellness e di valorizzare ogni singolo professionista, dal neofita al massaggiatore esperto.

I nuovi corsi saranno presto disponibili online, e con essi l’opportunità di crescere, confrontarsi e lasciarsi ispirare da un approccio che mette al centro la persona nella sua totalità, il gesto nel suo significato più profondo, e il benessere come esperienza da costruire insieme.