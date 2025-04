Da La7 alla fiera “TuttoFood 2025” a Milano: il Quercetto di Petrucci protagonista con lo chef Circiello a “L’ingrediente perfetto”

Il fungo Quercetto, coltivato da Bosco Mar – Petrucci, sarà al centro di due eventi con lo chef Circiello: su La7 con “L’ingrediente perfetto” e alla fiera TuttoFood 2025 a Milano, tra showcooking e degustazioni.

C’è un ingrediente che sta facendo parlare di sé, e lo fa in due contesti ben distinti: il fungo Quercetto della Petrucci sarà protagonista prima in televisione e poi in fiera, accompagnato dallo chef Alessandro Circiello. Due momenti diversi per raccontare un prodotto italiano nato da coltivazioni attente, pensato per chi cerca gusto e qualità senza compromessi.

Su La7 con Maria Grazia Cucinotta: il Quercetto in cucina con Circiello

Il primo evento andrà in onda domenica 27 aprile, nel programma “L’ingrediente perfetto” condotto da Maria Grazia Cucinotta su La7. Lo chef Circiello sarà ospite per cucinare dal vivo con il fungo Quercetto, uno shiitake coltivato in Europa, selezionato, affettato a mano e pronto all’uso. Il formato televisivo sarà l’occasione per parlare in modo semplice ma concreto di alimentazione consapevole, portando in tavola ricette sane e ripetibili. Il Quercetto, grazie alla sua testura compatta e all’aroma deciso, si presta perfettamente a essere usato in diverse preparazioni: contorni, paste, secondi piatti leggeri ma gustosi.

Durante la puntata, lo chef metterà in evidenza l’origine controllata del prodotto, la filiera italiana garantita e l’assenza di trattamenti invasivi. Non sarà solo un momento di cucina: si parlerà anche di educazione alimentare, di come riconoscere un ingrediente valido e di quanto sia importante scegliere materie prime vere.

Il viaggio continua a Milano: TuttoFood 2025 apre le porte al Quercetto

Archiviato l’appuntamento tv, il fungo Quercetto approda nel cuore della fiera TuttoFood, a Milano, dal 5 all’8 maggio 2025. All’interno del Padiglione 7, Stand F20, l’azienda Bosco Mar – Petrucci ospiterà nuovamente lo chef Circiello, che affiancherà lo staff in momenti di confronto, showcooking e degustazioni gratuite. Il contesto fieristico darà visibilità al prodotto non solo per il mercato italiano, ma anche per buyer internazionali, chef, distributori e operatori del settore interessati a un prodotto naturale, lavorato senza conservanti, capace di distinguersi per qualità e presentazione.

Il pubblico potrà osservare da vicino il packaging, la varietà delle confezioni e il modo in cui il Quercetto viene preparato. La presenza dello chef Circiello garantirà anche momenti dinamici: piatti creati in diretta, suggerimenti di utilizzo, dialoghi con visitatori e addetti ai lavori. Un’occasione per toccare con mano ciò che fino a pochi giorni prima era solo sullo schermo.

Due tappe, un’unica direzione: raccontare il valore del prodotto

La doppia presenza di Circiello al fianco del fungo Quercetto nasce da una scelta ben precisa dell’azienda Petrucci: unire racconto e dimostrazione pratica, sia sul piano mediatico che in quello professionale. L’obiettivo è mostrare come un prodotto semplice possa diventare centrale in cucina, se nasce da processi trasparenti e da coltivazioni curate.

L’azienda, da anni impegnata nel rispetto del ciclo naturale e nel controllo diretto di ogni fase della lavorazione, continua a promuovere una filosofia produttiva coerente. Il Quercetto è solo uno degli esempi di una visione che premia il valore del territorio e la volontà di proporre ingredienti onesti, puliti, con una storia dietro.

La presenza dello chef Circiello, che da sempre lavora per divulgare un concetto di cucina salutare, dà autorevolezza e concretezza al messaggio. E i due eventi, seppur diversi, portano lo stesso messaggio: scegliere bene si può, e il gusto può convivere con la semplicità.