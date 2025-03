Claudia Conte celebra la Giornata della Donna con “La voce di Iside” e una remata simbolica per la prevenzione del tumore al seno

Il Reale Yacht Club Canottieri Savoia ospita la presentazione del libro di Claudia Conte

L’8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli accoglierà la presentazione del libro “La voce di Iside” di Claudia Conte. Un’opera che racconta il percorso di crescita, consapevolezza e solidarietà delle donne, con un focus sulle difficoltà adolescenziali e il potere della resilienza. L’evento unirà cultura, sport e sensibilizzazione in una giornata dedicata all’empowerment femminile.

Un messaggio di forza attraverso la remata simbolica delle atlete

Uno dei momenti più emozionanti della giornata sarà la remata simbolica delle atlete del gruppo di canottaggio “Le Sirene di Ulisse”, un’iniziativa nata per sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno e per promuovere lo sport come strumento di salute e benessere.

Le protagoniste della remata saranno:

Andrea Alfano

Giulia Landolfi

Alesya Murzich

Veronica Guida

Vittoria Guida

Le atlete saranno accompagnate da una delegazione dei Gruppi Sportivi dei Carabinieri e della Polizia di Stato, a testimonianza del sostegno delle istituzioni alle iniziative a favore delle donne e della prevenzione.

“Attraverso lo sport possiamo trasmettere messaggi importanti di prevenzione e cura. Questa remata vuole essere un simbolo di determinazione e di attenzione alla propria salute”, ha commentato Claudia Conte.

Un dibattito tra istituzioni, sanità e sport per la tutela delle donne

Dopo i saluti del Presidente del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, Fabrizio Cattaneo, si aprirà un confronto con personalità di spicco del mondo istituzionale, medico e sportivo, per analizzare il ruolo della prevenzione, dello sport e della cultura nella vita delle donne.

Parteciperanno all’incontro:

Fulvio Bonavitacola , Vice Presidente della Regione Campania

, Vice Presidente della Regione Campania Salvatore Vitiello , Ammiraglio di squadra e Comandante della logistica della Marina Militare

, Ammiraglio di squadra e Comandante della logistica della Marina Militare Emanuela Ferrante , Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli

, Assessore allo Sport e alle Pari Opportunità del Comune di Napoli Camilla Latini , Tenente della Guardia di Finanza

, Tenente della Guardia di Finanza Salvatore Taurino , Dirigente degli Olympic Special Games, accompagnato da un’atleta speciale

, Dirigente degli Olympic Special Games, accompagnato da un’atleta speciale Prof. Carlo Molino , Primario di Oncologia, Presidente della Onlus “Live to Love – Vivere per Amare” e riferimento medico per l’Associazione “Le Sirene di Ulisse”

, Primario di Oncologia, Presidente della Onlus “Live to Love – Vivere per Amare” e riferimento medico per l’Associazione “Le Sirene di Ulisse” Massimiliano D’Aiuto , chirurgo oncologo e fondatore della Onlus “Underforty Women Breast Care”

, chirurgo oncologo e fondatore della Onlus “Underforty Women Breast Care” Elena Aceto di Capriglia , Founder e Presidente di Miamo

, Founder e Presidente di Miamo Rosanna Tizzano , Vice Presidente del Gruppo “Le Sirene di Ulisse”

, Vice Presidente del Gruppo “Le Sirene di Ulisse” Flaviano Ciriello , tecnico sportivo

, tecnico sportivo Rosa Anna Signorile, atleta

Durante la presentazione, Giulia Landolfi leggerà alcuni passaggi significativi del libro, offrendo uno spaccato del messaggio profondo che Claudia Conte ha voluto trasmettere attraverso il suo lavoro.

Il potere della prevenzione attraverso cultura e sport

L’evento rappresenta un’opportunità per dimostrare quanto cultura e sport possano essere strumenti potenti di sensibilizzazione, diffondendo messaggi fondamentali sulla prevenzione e sulla consapevolezza femminile. Il legame tra letteratura, attività fisica e salute diventa un mezzo efficace per promuovere un nuovo approccio alla cura di sé e alla solidarietà tra donne.

“La voce di Iside vuole dare coraggio a tutte le donne, ricordando loro che la prevenzione e la consapevolezza sono gli strumenti più potenti per costruire un futuro migliore”, ha dichiarato Claudia Conte.

Un appuntamento per celebrare la determinazione e la resilienza femminile

L’8 marzo, il Reale Yacht Club Canottieri Savoia di Napoli diventerà un punto d’incontro tra letteratura, sport e medicina, in un evento che vuole lasciare il segno. L’unione tra questi mondi contribuirà a diffondere un messaggio chiaro: la prevenzione è fondamentale e la conoscenza può salvare vite.

L’incontro sarà un’occasione per sottolineare come la cultura e l’informazione possano cambiare il futuro, offrendo alle donne gli strumenti per affrontare le sfide della vita con maggiore consapevolezza e determinazione.