Cinecittà World, il 14 marzo 2025 si accendono le luci su una stagione imperdibile

Dal 14 marzo il parco del cinema torna con tante sorprese

Dal 14 marzo 2025, Cinecittà World apre le porte per una stagione entusiasmante, ricca di novità, spettacoli mozzafiato e un viaggio immersivo nel mondo del cinema e della televisione. Con 40 attrazioni, eventi esclusivi e nuove esperienze interattive, il parco romano si conferma una delle destinazioni più amate dagli appassionati di intrattenimento.

Quest’anno sarà ancora più speciale, poiché Cinecittà World celebra dieci anni di emozioni, con un programma ricco di festeggiamenti e una mostra esclusiva che ripercorre la sua storia.

Un decennio di Cinecittà World: la mostra che racconta la sua evoluzione

Per celebrare i suoi primi dieci anni, Cinecittà World inaugura una mostra speciale all’interno del Cinetour, che permetterà ai visitatori di ripercorrere l’evoluzione del parco attraverso documenti storici, progetti inediti e tavole scenografiche firmate da Dante Ferretti, il celebre scenografo vincitore di tre Premi Oscar.

L’esposizione offrirà un’esperienza coinvolgente grazie a cimeli esclusivi e contenuti multimediali, trasportando gli ospiti nel cuore della magia cinematografica che ha reso unico questo parco tematico.

Spettacoli da brivido e avventure immersive per il 2025

Il palinsesto di Cinecittà World per il 2025 offre una varietà di spettacoli e show di alto livello, pensati per coinvolgere e stupire il pubblico.

Dopo il grande successo internazionale, torna Incanto by No Gravity, diretto da Emiliano Pellisari, in una versione speciale dedicata all’anniversario del parco. I ballerini, sospesi nel vuoto, porteranno in scena coreografie spettacolari ispirate a Star Wars, Harry Potter, Spiderman e Frozen, creando un’atmosfera unica e suggestiva.

Per gli amanti dell’azione, lo stunt show Scuola di Polizia regalerà momenti di pura adrenalina con inseguimenti spettacolari, acrobazie estreme e un incredibile salto nel vuoto da 10 metri.

A completare l’offerta di intrattenimento, il Welcome Show, il nuovo spettacolo western Far West Show – il Disastro e l’intramontabile Parata del Cinema, che animerà il parco con costumi e scenografie da film.

Un anno di eventi tra celebrazioni, sport e festività

Il calendario eventi 2025 è pensato per offrire esperienze uniche durante tutto l’anno, con appuntamenti imperdibili per grandi e piccoli.

Marzo : il parco ospiterà numerose gite scolastiche , offrendo agli studenti un’esperienza educativa e divertente. Il 28 marzo riaprirà anche Roma World , il parco tematico dedicato all’Antica Roma.

: il parco ospiterà numerose , offrendo agli studenti un’esperienza educativa e divertente. Il riaprirà anche , il parco tematico dedicato all’Antica Roma. Aprile e Maggio : il weekend di Pasqua, il 25 aprile e il 1° maggio saranno occasioni perfette per visitare il parco e vivere giornate all’insegna del divertimento. Il 10 e 11 maggio , inoltre, si svolgerà la Roma Sport Experience , un evento dedicato agli amanti dello sport.

: il saranno occasioni perfette per visitare il parco e vivere giornate all’insegna del divertimento. Il , inoltre, si svolgerà la , un evento dedicato agli amanti dello sport. Un’estate tra spettacolo e adrenalina : il 31 maggio segnerà l’apertura della stagione estiva con il debutto di Aqua World , l’area acquatica di Cinecittà World. A partire dal 13 giugno , le notti del parco si accenderanno con Roma On Fire , un evento serale tra effetti speciali, giochi d’acqua e fuoco.

: il segnerà l’apertura della stagione estiva con il debutto di , l’area acquatica di Cinecittà World. A partire dal , le notti del parco si accenderanno con , un evento serale tra effetti speciali, giochi d’acqua e fuoco. Luglio e Agosto tra fuochi d’artificio e celebrazioni : torna Stelle di Fuoco , il campionato italiano di fuochi d’artificio , con spettacoli nei weekend del 18-20 e 25-27 luglio . Il mese culminerà con il grande evento per il decimo anniversario del parco , che riserverà numerose sorprese.

: torna , il campionato italiano di , con spettacoli nei weekend del . Il mese culminerà con il , che riserverà numerose sorprese. Halloween e il Natale delle Meraviglie: ottobre sarà all’insegna del brivido, con un mese intero dedicato ad Halloween, tra atmosfere gotiche e spettacoli a tema. A dicembre, Cinecittà World si trasformerà in un vero e proprio villaggio natalizio, con l’evento Natale delle Meraviglie, che accompagnerà i visitatori fino alla grande festa di Capodanno e alla tradizionale Festa della Befana del 6 gennaio 2026.

Cinecittà World: un viaggio emozionante tra cinema, spettacolo e avventura

Con nuove attrazioni, show incredibili e un palinsesto di eventi straordinari, Cinecittà World si conferma una delle mete più affascinanti per gli amanti del cinema e dell’intrattenimento.

Il 2025 sarà un anno indimenticabile, con tante avventure e sorprese pronte a far vivere a ogni visitatore l’emozione del grande schermo in prima persona.