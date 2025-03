Boscomar partecipa a Expocook Roma 2025 con il suo Quercetto, lo Shiitake d’Autore

Dal 23 al 26 marzo 2025, Expocook approda per la prima volta a Roma, trasformando Fiera Roma nel centro nevralgico dell’innovazione e della qualità nel mondo della ristorazione professionale. L’evento, tra i più attesi del settore, ospita più di 250 aziende da tutta Italia, tra cui Boscomar, realtà attiva nella lavorazione di funghi coltivati e specialità vegetali del bosco.

Fondata su un modello di produzione sostenibile, tracciabile e naturale, Boscomar si presenta con una proposta ben definita: portare in tavola ingredienti di alta qualità, pensati per rispondere alle esigenze di chef, ristoratori e consumatori attenti all’origine delle materie prime.

Il Quercetto: il fungo shiitake che parla italiano

Prodotto di punta dello stand Boscomar è il Quercetto, uno shiitake italiano coltivato senza sostanze chimiche, in condizioni controllate e con metodi ispirati alla natura. Questo fungo, apprezzato per le sue qualità organolettiche e la versatilità culinaria, sta diventando un riferimento per chi cerca alternative vegetali gustose e nutrienti.

«La nostra partecipazione a Expocook 2025 nasce dalla volontà di raccontare la nostra filosofia produttiva e confrontarci con i professionisti del settore», spiega il team Boscomar. «Il Quercetto rappresenta la sintesi del nostro lavoro: qualità, territorio e attenzione all’ambiente».

Degustazioni e showcooking alla Fiera Roma

Durante i quattro giorni di manifestazione, lo stand Boscomar sarà aperto al pubblico dalle 10:00 alle 18:00, con momenti dedicati alla degustazione, alla presentazione del prodotto e al confronto diretto con i responsabili dell’azienda.

In programma anche uno showcooking curato dallo chef Alessandro Circiello, atteso per mercoledì 26 marzo alle ore 11:00. Lo chef interpreterà i funghi Boscomar in una ricetta ispirata alla cucina italiana, tra tradizione e innovazione.

Un’edizione ricca di contenuti

L’edizione romana di Expocook si sviluppa su 25.000 metri quadrati divisi in 2 padiglioni e 12 aree tematiche. Oltre all’esposizione di prodotti e tecnologie, sono previsti incontri, workshop e momenti di networking per i professionisti del settore.

La manifestazione è realizzata con il patrocinio del: