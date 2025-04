ASSIUM premia EnergetiKa: la società triestina riconosciuta come azienda affidabile

EnergetiKa ottiene l’Attestazione di Azienda Affidabile da ASSIUM, confermandosi tra le realtà più serie e trasparenti nel campo dell’energia. Un risultato costruito su etica e competenza.

EnergetiKa, società operativa della K-Group Srl, ha ricevuto l’Attestazione di Azienda Affidabile da parte di ASSIUM – Associazione Utility Manager, certificazione prestigiosa che ne attesta l’integrità professionale, la trasparenza dei processi e l’elevata qualità dei servizi offerti. Un riconoscimento che consolida il rapporto dell’azienda con clienti e mercato.

Una valutazione rigorosa superata a pieni voti

Il Comitato Tecnico-Scientifico di ASSIUM ha sottoposto EnergetiKa a un audit completo e dettagliato, premiandola con un punteggio di 106 su 117. Il risultato non è solo numerico: è la prova concreta di una gestione improntata all’etica, con una struttura capace di garantire risposte efficaci e vantaggiose a imprese e famiglie.

Le parole di Lodolo: “Scelte coraggiose per costruire fiducia”

“Non ci siamo limitati a dichiarare la nostra affidabilità. Abbiamo deciso di farla certificare”, spiega Andrea Lodolo, Direttore Vendite di EnergetiKa. “Sottoporsi a una valutazione esterna è una scelta che pochi fanno, ma che per noi rappresenta un passo naturale. Vogliamo essere un punto fermo per chi cerca chiarezza, competenza e ascolto”.

Un’eccellenza nel mondo della consulenza energetica

EnergetiKa opera nel settore dell’energia e delle utility con un approccio che unisce innovazione, efficienza operativa e orientamento al cliente. Grazie a una consulenza strutturata e trasparente, è in grado di offrire soluzioni concrete, su misura, con un’attenzione costante alla sostenibilità e al valore nel lungo periodo.

Il giudizio di ASSIUM: “Una realtà da prendere come esempio”

“EnergetiKa si distingue per rigore e qualità del servizio”, afferma Federico Bevilacqua, Presidente di ASSIUM. “Ha dimostrato che è possibile operare con etica e competenza anche in un settore complesso come quello energetico. La sua presenza nella rete ASSIUM è un valore aggiunto per tutto il comparto”.

Un modello di riferimento per chi cerca affidabilità

Scegliere EnergetiKa significa rivolgersi a un’azienda che mette al primo posto la fiducia dei clienti, offrendo consulenza energetica di alto livello, supporto tecnico qualificato e trasparenza assoluta in ogni fase del rapporto. Una realtà che oggi, con questa attestazione, rafforza la propria identità di partner affidabile e competente.