100 anni di Sagra delle Fragole: Nemi ottiene il “Certificato di Qualità” in Senato

Il 2025 segna un anniversario storico per la città di Nemi, che si appresta a festeggiare un secolo di Sagra delle Fragole e Mostra dei Fiori, una delle tradizioni più sentite e rappresentative dei Castelli Romani.

A rendere ancora più significativo questo traguardo è il conferimento del “Certificato di Qualità”, assegnato durante una cerimonia ufficiale presso il Senato della Repubblica Italiana. Un premio che sottolinea il valore culturale, storico ed enogastronomico della manifestazione, ormai divenuta un punto di riferimento per il turismo e la valorizzazione del territorio.

Un riconoscimento alla storia e alla cultura di Nemi

L’assegnazione del Certificato di Qualità rappresenta una conferma dell’importanza che la Sagra delle Fragole ha avuto nel corso degli anni, riuscendo a mantenere viva la tradizione e a promuovere le eccellenze locali. La manifestazione, nata per celebrare la coltivazione delle celebri fragole di Nemi, ha saputo evolversi, diventando un evento capace di attrarre visitatori da tutta Italia.

Il Sindaco di Nemi, Alberto Bertucci, ha espresso grande soddisfazione per il riconoscimento ricevuto, ribadendo l’importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini:

“Questo riconoscimento è il risultato dell’impegno collettivo di tutta la comunità, che ha reso la nostra Sagra un evento di grande valore. La sua storia è la nostra storia, e continueremo a preservarla e a farla crescere”.

Le persone che hanno reso possibile questo traguardo

Un ringraziamento speciale è stato rivolto a Edy Palazzi, Rosella Brecciaroli e Donatella Chialastri, che con il loro impegno hanno contribuito alla promozione della manifestazione e alla crescita della sua notorietà.

Come sottolineato dal Sindaco Bertucci, le sagre tradizionali rappresentano un importante motore per l’economia locale, oltre a essere un prezioso strumento per la conservazione del patrimonio culturale.

“La Sagra delle Fragole è una delle più attese nel panorama enogastronomico italiano. Il momento più suggestivo è senza dubbio la sfilata delle Fragolare, che con i suoi costumi tipici rievoca l’autenticità di una tradizione che continua a vivere nel tempo”.

Un evento che guarda al futuro

Alla cerimonia al Senato della Repubblica hanno preso parte rappresentanti istituzionali e delegazioni delle Pro Loco italiane, a testimonianza dell’importanza delle sagre nel rafforzare l’identità culturale dei territori e sostenere il turismo locale.

Il Comune di Nemi ha confermato il proprio impegno nel rendere l’evento sempre più attrattivo, con l’obiettivo di mantenere viva la sua tradizione e al tempo stesso offrire nuove esperienze ai visitatori.

Con il centenario ormai vicino, la città si prepara a celebrare questo importante traguardo con un’edizione speciale, che saprà onorare il passato e proiettarsi verso il futuro, rafforzando il legame tra la comunità e la sua storica Sagra.