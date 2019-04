Violazioni igienico-sanitarie, multe nelle attività del Reggiano

I carabinieri del Nas di Parma hanno condotto dei controlli su alcune attività alimentari della nostra provincia contraendo sanzioni per migliaia di euro per violazioni di tipo igienico-sanitarie. Tra queste è stato segnalato un forno di un piccolo comune del distretto di Correggio dove sono stati sequestrati ben 37 kg di prodotti alimentari privi di qualsiasi informazione di rintracciabilità oltre alla presenza di muffe e scrostature nei laboratori di produzione alimentare. Il titolare è stato quindi multato per 3.000 euro mentre la merce inadatta è stata sequestrata.