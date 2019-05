Viale Ramazzini, assegnati gli appalti per i lavori

Appaltati i lavori di uno degli interventi centrali per la riqualificazione del comparto Ex Reggiane, ovvero le opere stradali e di armamento ferroviario necessarie per l’abbattimento del muro di viale Ramazzini. La riapertura del passaggio a livello permetterà la riqualificazione dell’intera via. Nel dettaglio, i lavori di demolizione costituiscono un appalto per un totale di 411.000 euro, ottenuto dalla ditta Nial Nizzoli di Correggio, mentre le opere di armamento ferroviario per un totale di 415.000 euro sono state assegnate alla ditta Co.Rac.Fer. di Treviso.