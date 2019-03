Si vestono da carabinieri e avvocati per raggirare gli anziani

Sventate sei tentate truffe nei confronti di anziani residenti tra Novellara e Fabbrico, ad opera di alcuni malintenzionati spacciatisi per avvocati e carabinieri. Accortisi della messa in scena, alcune delle vittime hanno chiamato le forze dell’ordine che, insieme alla squadra antitruffa, hanno avviato le indagini per risalire ai colpevoli.