Vento in città crea diversi danni alle strutture, a Reggio Emilia

Lavoro intenso per i Vigili del fuoco impegnati in decine di interventi provocati dal forte vento che ha colpito la città nella giornata di ieri. Diverse piante abbattute, come anche i pali della luce. In uno di questi episodi è stato necessario anche l’impiego di un’autogru per liberare la strada dai detriti portati dal vento. Registrato anche un caso di incendio su un tetto a Ca’ Bertacchi, alimentato ulteriormente dalle folate.