Vasta operazione contro la mafia in Emilia, 16 misure cautelari

L’operazione contro la ‘ndrangheta in Emilia “nasce da elementi del processo Aemilia realizzata anche grazie alle denunce di persone finite nel mirino del sodalizio criminale e al contributo, accuratamente vagliato, di collaboratori di giustizia storici come Antonio Valerio e Giuseppe Giglio, e anche nuovi”. L’indagine ha portato all’emissione di 16 misure cautelari, a dimostrazione che “in Emilia-Romagna non bisogna abbassare la guardia, perché si tratta di un territorio sano e con i giusti anticorpi, ma comunque molto appetibile per la criminalità organizzata”.