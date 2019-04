Vandali danneggiano sede del Pd in via Gramsci

Alcuni vandali dall’identità ancora sconosciuta hanno danneggiato la sede in via Gramsci del comitato elettorale “Noi per Casalgrande”, la lista civica a favore di Giuseppe Daviddi come candidato sindaco. Il capolista è invece l’ex vicesindaco Marco Cassinadri che ha lasciato il suo ruolo dopo diverse polemiche interne con il Partito democratico. Secondo quanto ricostruito, i vandali sono entrati e hanno spaccato un vetro mediante un tombino, per poi mettere a soqquadro la stanza e rubando un televisore.

L’assenza in zona di videocamere di sorveglianza rende ancora più difficile la ricostruzione delle responsabilità.