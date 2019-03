Vaccinazione al 97% nel comune di Reggio Emilia

Secondo l’assessore alla Scuola di Reggio Emilia Raffaella Curioni, in risposta alla domanda del Pd sul tema dell’obbligo vaccinale, “Non ci sono situazioni di particolare criticità” nelle scuole reggiane del sistema 0-6 anni, dove il 97% dei 6.400 neonati e bambini che frequentano gli asili nido e le scuole dell’infanzia è già stato sottoposto al vaccino. La porzione rimanente dei giovanissimi non vaccinati è composta dai figli dei no-vax. “In questi mesi un po’ caotici, si sono registrate posizioni discordanti anche all’interno dello stesso Governo. Ma la posizione di questa Regione e di questo Comune e’ stata molto chiara: noi, pur nell’attenzione all’equilibrio tra il diritto all’istruzione e quello alla salute abbiamo cercato di far rispettare questo obbligo, e penso che la comunità e l’azienda sanitaria nella sua azione informativa, abbiano risposto molto bene”, sottolinea l’assessore.