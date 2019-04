Si ubriaca e minaccia la madre con un coltello

Un uomo ha offeso la madre per poi afferrare un coltello da cucina minacciando la donna e il fratello intervenuto in difesa del genitore. Poco dopo, un terzo fratello è arrivato e ha disarmato il familiare armato per poi chiamare i carabinieri, mentre la donna ha perso i sensi per lo shock. All’arrivo dei militari però è stata accertata la natura reiterata dell’episodio, a causa dei problemi di alcolismo del responsabile. Denunciato per maltrattamenti in famiglia e minaccia aggravata, l’uomo è stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio.