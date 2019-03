Tunisino rapina un 40enne, ma la vittima reagisce e blocca il ladro

Un tunisino di 39 anni ha rapinato un 40enne reggiano in via Filzi, dove l’uomo aveva parcheggiato la macchina per andare a fare la spesa. Sceso dall’auto è stato avvicinato dal rapinatore che gli ha intimato di consegnargli il portafoglio con fare minaccioso, gettando poi a terra la vittima. Tra i due è nata poi una colluttazione, nel quale il 40enne è riuscito a bloccare il malvivente fino all’arrivo dei carabinieri che hanno arrestato il tunisino. Il portafoglio della vittima è stato restituito al 40enne mentre il responsabile è stato arrestato con l’accusa di rapina aggravata.