Truffato online da un residente a Roma

Dopo aver venduto il proprio scooter per 1.200 euro, invece di ricevere il denaro si è visto svuotare il conto corrente per 2400 euro totali. La vittima è un uomo di 44 anni di Poviglio, derubato da un pregiudicato di 50 anni di Guidonia Montecelio in provincia di Roma che tramite un codice, si è fatto spedire 1200 euro dalla vittima per ben due volte, approfittando della buonafede della sua vittima. A quel punto il derubato si è rivolto ai carabinieri, che sono risaliti all’uomo denunciandolo.