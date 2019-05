Truffano una donna simulando servizi di demolizione, a Reggio Emilia

Sono stati denunciati per concorso in truffa un 46enne reggiano e un 48enne romeno, con l’accusa di avere raggirato una 40enne di Reggio Emilia per farsi consegnare una somma di denaro al fine di rottamare l’auto della vittima. Una volta preso in carico la vettura per la demolizione infatti, i due si sono fatti pagare il corrispettivo per poi sparire senza lasciare traccia. Durante l’acquisto di una nuova auto infatti, la 40enne è stata messa al corrente dello stato di circolazione del vecchio mezzo, non ancora rottamato. La donna si è quindi rivolta alle autorità che hanno individuato i truffatori fino a denunciarli.