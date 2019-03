Truffa sulle pagine di Facebook, accusata una 54enne di Bari

Denunciata una 54enne di Bari per truffa, dopo essere stata accusata di raggiro da parte di una 40enne reggiana. La pugliese infatti aveva creato su Facebook una pagina dove proponeva la vendita di profumi di varie marche, commercializzati a prezzi concorrenziali. Una volta intascato il compenso però, spariva bloccando l’acquirente che non poteva più accedere alla pagina. Quest’ultima è stata poi chiusa, e ha fornito le tracce per permettere ai Carabinieri di risalire alla truffatrice.