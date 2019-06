Truffa su internet, vittima un reggiano di 74 anni

Un 26enne di Arzano in provincia di Napoli e una 34enne di Napoli sono stati denunciati per concorso in truffa, per aver venduto ad un 74enne reggiano il motore di una Jaguar per 1.400 euro senza mai consegnarlo.

Le indagini sono partite dopo la denuncia presentata dall’uomo di Cavriago che aveva tentato di acquistare su un sito di annunci un motore per la sua vettura. Dopo aver effettuato il pagamento, il venditore è sparito nel nulla, portando il reggiano a rivolgersi ai carabinieri di Cavriago sporgendo denuncia. Dopo una serie di riscontri, i carabinieri sono risaliti agli indagati, accusandoli.