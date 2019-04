Trova carta di credito smarrita e la usa in un bar: denunciato a Reggio Emilia

Un 37enne residente a Reggio Emilia è stato denunciato per utilizzo fraudolento di carta di credito dai carabinieri di Rubiera, dopo aver trovato e utilizzato la card di un 50enne del luogo invece di restituirla al proprietario o agli uffici competenti. Nei guai anche l’amica barista, che aveva fornito alcune dichiarazioni per depistare le indagini a favore dell’indagato: l’uomo infatti aveva utilizzato la carta per pagare alcune consumazioni al locale, e quando la donna è stata interrogata ha riferito di non ricordare chi avesse effettuato le transazioni. L’accusa per la donna è di favoreggiamento.