Tre malviventi rapinano un 28enne a Reggio Emilia

Un 28enne di Reggio Emilia è stato rapinato in via Agosti da tre malviventi armati di coltello, che hanno minacciato l’uomo con l’arma per poi fuggire via dopo il colpo. Secondo quanto dichiarato dalla vittima, il giovane stava percorrendo via Agosti quando è stato fermato da tre sconosciuti stranieri che gli hanno puntato contro il coltello e si sono fatti consegnare il portafoglio con all’interno 300 euro per poi fuggire. In seguito all’aggressione, la stessa vittima ha chiamato i carabinieri che sono intervenuti sul posto e sono alla ricerca dei tre malviventi, accusati di rapina aggravata.