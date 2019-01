Travolta in bicicletta una 70enne

Una donna di 70 anni sarebbe stata travolta da una Fiat Punto, da Parma verso Reggio Emilia, nel tratto di via Emilia che prende il nome di via XXV Aprile Ovest. Dopo aver stabilizzato l’anziana sul posto, i soccorsi l’avrebbero trasportata d’urgenza al Santa Maria Nuova in condizioni gravi. Secondo le indagini preliminari, la donna in sella alla sua bicicletta sarebbe stata travolta sulle strisce pedonali. Chiuso l’intero tratto di via Emilia in entrambe le direzione per i rilievi e le indagini.