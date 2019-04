Traffico illecito di cani, 11 arresti

Scoperto dai carabinieri forestali reggiani una banda specializzata nel traffico illecito di animali per un volume di affari di 500.000 euro, con 11 le persone coinvolte ed una serie di perquisizioni presso abitazioni ed esercizi commerciali in diverse regioni dell’Italia. I reati sono di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di animali da compagnia, maltrattamento di animali, frode in commercio, e infine truffa. L’indagine è nata in seguito di alcuni controlli e sequestri di cuccioli di cani di razze pregiate, portati in Italia in modo illecito. Solamente nella provincia di Reggio Emilia sono stati notificati 240 esemplari trovati a bordo di auto senza viveri.