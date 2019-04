Traffico di droga dal Perù, in esecuzione i controlli

Sono in corso di esecuzione da parte dei Carabinieri alcune operazioni anti-droga tra le province di Bologna e Reggio Emilia. Eseguite 12 misure cautelari e 15 perquisizioni per l’accusa di traffico di stupefacenti, nei confronti di un gruppo criminale italo-albanese, attivo nell’importazione di droga dal Perù che, instradata dalla Spagna arriva nel mercato italiano e in particolare nell’area dell’Emilia Romagna.