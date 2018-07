Castellarano, camion ribaltato: traffico in tilt

Uno scontro fra due camion, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha mandato in tilt il traffico, nel primo pomeriggio di oggi, sulla strada che da Casalgrande porta a Sassuolo. In seguito all’incidente, avvenuto verso le tre nei pressi dello svincolo per andare a S. Antonino, uno dei due mezzi pesanti, che stava scendendo dallo svincolo per andare verso Dinazzano si è ribaltato in mezzo alla strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per spostare il mezzo e i vigili urbani per dirigere il traffico. E’ arrivata anche un’ambulanza, ma non si segnalano feriti gravi. Grossi problemi alla viabilità, fino in tarda serata, in tutta l’area interessata dall’incidente.