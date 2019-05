Torna a casa ubriaco e picchia la moglie, a San Polo d’Enza

Un uomo di 30 anni, tornato a casa ubriaco dopo una serata con gli amici, è stato rimproverato dalla moglie una volta rincasato. L’uomo per tutta risposta ha picchiato la consorte che però è riuscita a divincolarsi e a fuggire, chiamando aiuto. E’ successo a San Polo d’Enza, dove la donna è stata soccorsa dai carabinieri e condotta in ospedale, mentre l’uomo è stato denunciato per lesioni, dopo appena 4 mesi di matrimonio.