Tifoso invade il campo durante Sassuolo-Juventus

Il questore di Reggio Emilia Antonio Sbordone, ha emesso un provvedimento di Daspo per il 25enne belga che il 10 febbraio entrò nel campo da gioco del Mapei Stadium durante il match Sassuolo-Juventus, correndo verso Cristiano Ronaldo intimando la classica esultanza simbolo del campione della squadra bianconera, provocando però la sospensione temporanea della partita. Dopo aver eluso i controlli di sicurezza, il tifoso ha scavalcato la recinzione del settore destinato ai portatori di handicap per poi essere raggiunto dagli stewards venendo espulso dallo stadio. Per il ragazzo sarà vietato per un anno l’accesso a tutti i luoghi in cui si svolgono incontri di calcio di Serie A, B, C, Mondiali, Europei e Olimpiadi.