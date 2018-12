Tentano di uscire dal supermercato senza pagare la spesa

Sarebbero entrati al supermercato, il Conad le Vele, dando l’idea di non conoscersi e di trovarsi lì per caso per fare ognuno la sua spesa. Gli acquisti di lei, per un valore di circa 30 euro, sarebbero stati regolarmente pagati alla cassa automatica, per poi utilizzare l’apposito codice a barre sullo scontrino che permetterebbe l’apertura del cancello d’uscita: in quel momento, l’uomo si sarebbe accodato alla donna tentando di allontanarsi con la spesa senza pagare, ma sarebbe stato visto all’addetto alla vigilanza. Allertati i carabinieri, la coppia sarebbe stata fermata facendo scattare la denuncia per furto in concorso, per una spesa dal valore superiore ai mille euro.