Tentano di rubare una borsa da una macchina, arrestato uno dei due ladri

Due uomini hanno tentato di rubare una borsa all’interno di un’auto in sosta, lasciata incustodita da una mamma andata a prendere il figlio alla scuola materna. Il sistema d’allarme della vettura però ha richiamato l’attenzione di alcuni passanti che hanno subito avvertito i carabinieri. Al loro arrivo, le forze dell’ordine hanno visto un uomo in fuga e una volta fermato ha ammesso di aver rubato la borsa: Ersem Bergher, nomade di 46 anni e con diversi precedenti, è stato arrestato per furto aggravato, mentre è ancora aperta la caccia al complice, fuggito in macchina.